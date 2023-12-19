Модернізація дошкільних навчальних закладів у Луцьку: скільки вдалося зекономити





Про це Віталій Бондар. З його слів, утеплення фасадів триває у 22-х дошкільних закладах. Усі роботи відбуваються через ЕСКО-контракти.



"Коштів не витрачається з міського бюджету. Підрядна організація, яка виграє тендер, вкладає кошти на тепломодернізацію і з економії теплоносія, який розпочинається при встановленні фасадів, ІТП, теплових насосів, сонячних батарей, відшкодовують свої затрачені на тепломодернізацію ресурси", — каже посадовець.



У дитсадку № 37 у Луцьку, де місяць тому стартували тепломодернізаційні заходи, встановили індивідуальний тепловий пункт, розповіла директорка навчального закладу Валентина Віннік.



"Це той крок, який дасть можливість зекономити ті енергоносії, які маємо у закладі. Є вже економія і сподіваємось, що вона буде відчутною в наступному році. Калорифери, які в нас були, думаю, що ми їх позбудемося", — сказала керівниця дитсадка.



Утепленням фасаду луцького дитсадка займається майстер Василь Козак разом із кількома працівниками підрядної організації. "Демонтуємо плитку, ґрунтуємо, а тоді прикріплюємо утеплювач-термалін. Набагато кращий, ніж пінопласт або мінвата. Це не горить, миші його не їдять, екологічне чисто", — зазначив майстер.



За допомогою охолоджувальної системи, що виконує функції бойлера, вдається економити кошти на комунальній послузі, розповіла завідувачка господарством у дитсадку Лідія Каленікова.



"Бойлер нагріває холодну воду і споживаємо ми також холодну воду, а гаряча вода дуже дорога. Якщо ми раніше в кубах використовували 4-5 кубів, то зараз можемо в місяць централізованої гарячої води використати куб, а то й менше", — сказала працівниця дошкільного закладу.



Станом на 19 березня тепломодернізаційні заходи зекономили 40 % використання енергоносіїв по всіх закладах освіти у Луцькій громаді, розказав директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль.



"Підраховували такі показники по кожному навчальному закладу. Очікувана економія – 211 мільйонів гривень після впровадження всіх цих проєктів. У 2023 році за комунальні послуги по навчальних закладах заплатили 125 мільйонів гривень, тобто орієнтовно це два сезони економії", — сказав посадовець.



Утеплення фасаду у луцькому дитсадку № 37 планують завершити до 5 квітня, зазначив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Він додав, що всього у громаді є 51 дитсадок, не тепломодернізованими залишатимуться декілька закладів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тепломодернізують 36 дитсадків, де утеплюють фасади, встановлюють індивідуальні теплові пункти, вдосконалюють внутрішню систему опалення та замінюють освітлювальні прилади.Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти. З його слів, утеплення фасадів триває у 22-х дошкільних закладах. Усі роботи відбуваються через ЕСКО-контракти."Коштів не витрачається з міського бюджету. Підрядна організація, яка виграє тендер, вкладає кошти на тепломодернізацію і з економії теплоносія, який розпочинається при встановленні фасадів, ІТП, теплових насосів, сонячних батарей, відшкодовують свої затрачені на тепломодернізацію ресурси", — каже посадовець.У дитсадку № 37 у Луцьку, де місяць тому стартували тепломодернізаційні заходи, встановили індивідуальний тепловий пункт, розповіла директорка навчального закладу"Це той крок, який дасть можливість зекономити ті енергоносії, які маємо у закладі. Є вже економія і сподіваємось, що вона буде відчутною в наступному році. Калорифери, які в нас були, думаю, що ми їх позбудемося", — сказала керівниця дитсадка.Утепленням фасаду луцького дитсадка займається майстерразом із кількома працівниками підрядної організації. "Демонтуємо плитку, ґрунтуємо, а тоді прикріплюємо утеплювач-термалін. Набагато кращий, ніж пінопласт або мінвата. Це не горить, миші його не їдять, екологічне чисто", — зазначив майстер.За допомогою охолоджувальної системи, що виконує функції бойлера, вдається економити кошти на комунальній послузі, розповіла завідувачка господарством у дитсадку"Бойлер нагріває холодну воду і споживаємо ми також холодну воду, а гаряча вода дуже дорога. Якщо ми раніше в кубах використовували 4-5 кубів, то зараз можемо в місяць централізованої гарячої води використати куб, а то й менше", — сказала працівниця дошкільного закладу.Станом на 19 березня тепломодернізаційні заходи зекономили 40 % використання енергоносіїв по всіх закладах освіти у Луцькій громаді, розказав директор міського департаменту економічної політики"Підраховували такі показники по кожному навчальному закладу. Очікувана економія – 211 мільйонів гривень після впровадження всіх цих проєктів. У 2023 році за комунальні послуги по навчальних закладах заплатили 125 мільйонів гривень, тобто орієнтовно це два сезони економії", — сказав посадовець.Утеплення фасаду у луцькому дитсадку № 37 планують завершити до 5 квітня, зазначив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Він додав, що всього у громаді є 51 дитсадок, не тепломодернізованими залишатимуться декілька закладів.

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