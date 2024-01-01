Зрадник з Луцька Тимощук подав позов проти Української асоціації футболу: призначено дату слухань

Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу стартують 22 квітня.



Жодних інших подробиць окрім дати суд не наводить, пише



Ще до війни Анатолій Тимощук поїхав працювати до росії. Значна частина його футбольної кар'єри була пов'язана із пітерським «Зенітом». Повномасштабна війні застала його на посаді помічника головного тренера у цьому клубі.



Тимощук жодного разу публічно не висловився проти російської агресії, тож УАФ вирішила покарати його за мовчання. Колишнього капітана збірної України позбавили усіх українських футбольних титулів – чемпіона України, володаря Кубка та Суперкубку. Також його виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд.



Адміністрація УАФ звернулася до органів державної влади України з проханням про позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань. Фактично його викреслили з історії українського футболу.



Пізніше Тимощук потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України. Українська держава заблокувала усі його активи на українській території та навіть заборонила йому в’їзд.



Тимощук намагався оскаржити позбавлення його футбольних титулів і звань в Апеляційному комітеті УАФ, але зазнав невдачі. Після цього він звернувся до міжнародного спортивного арбітражу в Лозанні.

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