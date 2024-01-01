20 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують директор ЗОШ №15(на фото), скульптор-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України, голова благодійної організації «Чорнобривці України»та журналіст, редактор відділу інформаційної політики ВНУ імені Лесі УкраїнкиІменинники 20 березня – Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Прасков'я, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.20 березня в церковному календарі – день пам'яті преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших.20 березня в Україні святкують День весняного рівнодення. Ця подія знаменує момент, коли Сонце перетинає екватор у своєму русі екліптикою, тому день та ніч практично зрівнюються за тривалістю. Від цієї дати північна куля Землі починає нахилятися більше до Сонця, а тому світловий день збільшується, а атмосферна температура росте.Також 20 березня Всесвітній день Землі. Актуальне і важливе свято, яке було обране на честь дня весняного рівнодення. Подія була започаткована після успішної акції Денніса Гаєса та Гейлорда Нельсона 1970 року. Головна її мета полягає у приверненні уваги людства до Землі, залучення громадськості до збереження природи та миру.20 березня святкують Міжнародний день щастя. Подія була започаткована за ініціативи ООН 28 червня 2012 року, але ідею створити свято висунув ще 2011 року Джейм Ілаєн. Він зазначив, що день весняного рівнодення — чудова можливість показати всім людям, як важливо почуватися щасливими.