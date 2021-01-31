У Луцьку стартує новий набір на безкоштовні курси самооборони

У Луцьку стартує новий набір на безкоштовні курси самооборони
У Луцьку стартує набір учнів на курс самозахисту.

Про це інформує Луцький міський молодіжний центр.

«Протягом березня-квітня ви матимете унікальну можливість приєднатися до нашої групи, яку вже відвідало сотні людей. Наші учасники поділилися позитивними відгуками та високо оцінили корисність отриманого досвіду», – йдеться в повідомленні.

Запрошують всіх охочих приєднатися до курсу самозахисту. Реєстрація доступна за посиланням.

До навчання допускаються особи старше 16 років, які мають дозвіл від сімейного лікаря відвідувати спортивні секції.

Детальна інформація за тел.0951558227 Юрій;

Місце проведення: район Глобуса;

Після реєстрації, охочих долучать до телеграм каналу, де надійдуть усі необхідні інструкції. (реєстрація до 22 березня 2024 року)

Кількість місць обмежена – 30;

Навчання є безоплатним;

Кількість занять 10: вівторок та четвер з 18:00 до 20:00

Початок занять – з 26 березня.

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Теги: курси, самооборона
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