Учасники НМТ можуть зареєструватись через застосунок «Дія»





У такому випадку у ході реєстрації на НМТ-2024 необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту, про це пише портал



Натомість усі особисті дані про учасника мультитесту будуть внесені до системи автоматично.



Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження, тобто вступнику не треба завантажувати копії документів, які підтверджують унесені ним особисті дані.



Також регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, що пришвидшить процедуру реєстрації.

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