Учасники НМТ можуть зареєструватись через застосунок «Дія»

Учасники НМТ можуть зареєструватись через застосунок «Дія»
Майбутні учасники національного мультипредметного тесту можуть створити персональний кабінет за допомогою мобільного застосунку «Дія».

У такому випадку у ході реєстрації на НМТ-2024 необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту, про це пише портал "Освіта.UA".

Натомість усі особисті дані про учасника мультитесту будуть внесені до системи автоматично.

Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження, тобто вступнику не треба завантажувати копії документів, які підтверджують унесені ним особисті дані.

Також регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, що пришвидшить процедуру реєстрації.

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Теги: НМТ, Волинь, реєстрація, Дія
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