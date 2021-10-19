Декомунізація на Волині: в області планують знести 17 пам'ятників





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Ось список цих пам’ятників:



- Пам’ятник радянським танкістам у Володимирі (вулиця Устилуцька).

- Пам’ятник борцям за радянську владу (членам КПСС) Мацьосі, Дядюку та Шейчуку (біля будинку культури, село Вощатин, Володимирська громада).

- Пам’ятний знак на честь секретаря сільради Стемковського (вбитого ОУНівцями в 1944 році, село Заріччя, Володимирська громада).

- Пам’ятник радянським артилеристам (село Затурці).

- Пам’ятник на могилі радянських активістів (розстріляних фашистами 17 липня 1941 року, село Литовеж).

- Пам’ятник радянським прикордонникам 4-ої застави (Устилуг).

- Меморіальний комплекс на місці партизанського з’єднання Бринського (урочище Кухів Груд, 30 км від Маневич).

- Пам’ятник першим тракторам на полях радянської Волині (село Радехів, Вишніська громада).

- Пам’ятник першим трактористам на полях радянської Волині (село Хворостів, Вишнівська громада).

- Пам’ятник радянським артилеристам (Ковель).

- Пам’ятник Солодюку (село Тупали, Луківська громада, Ковельщина).

- Пам’ятник членам КПСС Коптію, Сарапіну та Сарапіну (село Мизове, Старовижівська громада).

- Пам’ятник Герою Соцпраці Панасюку (село Бобли, Турійська громада).

- Пам’ятник на честь Колківської Першотравневої демонстрації (село Тростянець, Ківерцівська громада).

- Трактор ХТЗ (“пам’ятник першим трактористам на полях Волині”, Колки).

- Пам’ятник на місці розстрілу першотравневої демонстрації (Колки).

- Пам’ятник окружному КПСС Степанюку (місто Рожище).



Рішення про вилучення цих пам’ятників з реєстру прийнято на основі подань Волинської військової адміністрації, а саме обласного Департаменту культури, молоді та спорту.



Важливо зазначити, що дане рішення не означає, що всі ці пам’ятники будуть негайно знесені. Їхня подальша доля буде залежати від громад на місцях, які й ініціювали їх вилучення з реєстру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство культури України визнало 17 пам’ятників на Волині такими, що не мають історичної та культурної цінності. Ці об’єкти не будуть занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та об’єктів культурної спадщини, тому їх можна буде перенести або демонтувати.Про це пише Волиньinfo Ось список цих пам’ятників:- Пам’ятник радянським танкістам у Володимирі (вулиця Устилуцька).- Пам’ятник борцям за радянську владу (членам КПСС) Мацьосі, Дядюку та Шейчуку (біля будинку культури, село Вощатин, Володимирська громада).- Пам’ятний знак на честь секретаря сільради Стемковського (вбитого ОУНівцями в 1944 році, село Заріччя, Володимирська громада).- Пам’ятник радянським артилеристам (село Затурці).- Пам’ятник на могилі радянських активістів (розстріляних фашистами 17 липня 1941 року, село Литовеж).- Пам’ятник радянським прикордонникам 4-ої застави (Устилуг).- Меморіальний комплекс на місці партизанського з’єднання Бринського (урочище Кухів Груд, 30 км від Маневич).- Пам’ятник першим тракторам на полях радянської Волині (село Радехів, Вишніська громада).- Пам’ятник першим трактористам на полях радянської Волині (село Хворостів, Вишнівська громада).- Пам’ятник радянським артилеристам (Ковель).- Пам’ятник Солодюку (село Тупали, Луківська громада, Ковельщина).- Пам’ятник членам КПСС Коптію, Сарапіну та Сарапіну (село Мизове, Старовижівська громада).- Пам’ятник Герою Соцпраці Панасюку (село Бобли, Турійська громада).- Пам’ятник на честь Колківської Першотравневої демонстрації (село Тростянець, Ківерцівська громада).- Трактор ХТЗ (“пам’ятник першим трактористам на полях Волині”, Колки).- Пам’ятник на місці розстрілу першотравневої демонстрації (Колки).- Пам’ятник окружному КПСС Степанюку (місто Рожище).Рішення про вилучення цих пам’ятників з реєстру прийнято на основі подань Волинської військової адміністрації, а саме обласного Департаменту культури, молоді та спорту.Важливо зазначити, що дане рішення не означає, що всі ці пам’ятники будуть негайно знесені. Їхня подальша доля буде залежати від громад на місцях, які й ініціювали їх вилучення з реєстру.

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