За добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, - Генштаб

Розпочалася 756 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 1 штурм позицій наших військ.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.