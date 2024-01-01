Медичний десант: за два дні на передовій лікарі з Луцька оглянули понад 160 бійців





Як розповів



"У нас у бригаді багато знайомих служать. Тому вирішили зробити такий медичний десант. Поїхав хірург, нейрохірург, уролог і лікар функціональної діагностики", — сказав Олександр Христюк.



Зі слів лікаря, у перший день медики оглянули 72 бійці, наступного — 90.



"Хребти болять, простати... Найбільше звернень було пов'язано з хворобами, пов'язаними зі спиною. Також були бійці, у яких через важку амуніцію загострилися хронічні захворювання", — додав лікар.



З Луцька на передову лікарі повезли власний апарат ультразвукової діагностики. Військових оглядали в одному з наближених до передової медзакладів.



"Є велика потреба не лише в медичній допомозі, а в тому, що ми маємо показувати нашим військовим, що вони потрібні і про них піклуються", — каже хірург міської клінічної лікарні.



Як додав Олександр Христюк, такі поїздки лікарі планують організовувати раз на 2 місяці. Доєднатися до "медичного десанту" також вирішили й інші працівники лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверо лікарів медоб'єднання Луцької тергромади повернулися з передової, де за два дні оглянули 162 військовослужбовці 100 окремої бригади.Як розповів Суспільному хірург і організатор поїздки на позиції бійців Олександр Христюк, окрім нього на схід також поїхали ще троє лікарів."У нас у бригаді багато знайомих служать. Тому вирішили зробити такий медичний десант. Поїхав хірург, нейрохірург, уролог і лікар функціональної діагностики", — сказавЗі слів лікаря, у перший день медики оглянули 72 бійці, наступного — 90."Хребти болять, простати... Найбільше звернень було пов'язано з хворобами, пов'язаними зі спиною. Також були бійці, у яких через важку амуніцію загострилися хронічні захворювання", — додав лікар.З Луцька на передову лікарі повезли власний апарат ультразвукової діагностики. Військових оглядали в одному з наближених до передової медзакладів."Є велика потреба не лише в медичній допомозі, а в тому, що ми маємо показувати нашим військовим, що вони потрібні і про них піклуються", — каже хірург міської клінічної лікарні.Як додав Олександр Христюк, такі поїздки лікарі планують організовувати раз на 2 місяці. Доєднатися до "медичного десанту" також вирішили й інші працівники лікарні.

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