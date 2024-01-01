Курс валют у Луцьку на 20 березня
Сьогодні, 09:00
20 березня готівковий курс долара становить 38.85, продають його за 39.35.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.62, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.62, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.80, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 20 березня
Сьогодні, 09:00
За добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 08:42