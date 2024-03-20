Дуда прогнозує готовність росії напасти на НАТО у 2026 році

Анджей Дуда заявив, що hосія потенційно здатна підготувати напад на країни НАТО вже до 2026.



В етері каналу CNBC глава держави назвав цю інформацію "тривожним дзвінком, який вже дзвонить", пише



За ті декілька років, які залишилися у країн Альянсу, потрібно "нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виготовляти зброю, укріплювати оборонні можливості та зробити все, щоб готуватися до вторгнення, аби воно так і не сталося".



Дуда переконує партнерів по військовому блоку підняти нижню межу оборонних витрат з 2% ВВП до 3%. На його переконання, це "питання здорового глузду". Сама ж Польща все досягла показника у 4% ВВП – і це більше, ніж навіть у Сполучених Штатах.



Польський лідер їздив до Вашингтона: з Джо Байденом обговорювали ситуацію в Україні та постачання Польщі американських ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщізаявив, що hосія потенційно здатна підготувати напад на країни НАТО вже до 2026.В етері каналу CNBC глава держави назвав цю інформацію "тривожним дзвінком, який вже дзвонить", пише LB.ua За ті декілька років, які залишилися у країн Альянсу, потрібно "нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виготовляти зброю, укріплювати оборонні можливості та зробити все, щоб готуватися до вторгнення, аби воно так і не сталося".Дуда переконує партнерів по військовому блоку підняти нижню межу оборонних витрат з 2% ВВП до 3%. На його переконання, це "питання здорового глузду". Сама ж Польща все досягла показника у 4% ВВП – і це більше, ніж навіть у Сполучених Штатах.Польський лідер їздив до Вашингтона: зобговорювали ситуацію в Україні та постачання Польщі американських ракет.

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