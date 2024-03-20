Дуда прогнозує готовність росії напасти на НАТО у 2026 році
Сьогодні, 09:37
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що hосія потенційно здатна підготувати напад на країни НАТО вже до 2026.
В етері каналу CNBC глава держави назвав цю інформацію "тривожним дзвінком, який вже дзвонить", пише LB.ua.
За ті декілька років, які залишилися у країн Альянсу, потрібно "нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виготовляти зброю, укріплювати оборонні можливості та зробити все, щоб готуватися до вторгнення, аби воно так і не сталося".
Дуда переконує партнерів по військовому блоку підняти нижню межу оборонних витрат з 2% ВВП до 3%. На його переконання, це "питання здорового глузду". Сама ж Польща все досягла показника у 4% ВВП – і це більше, ніж навіть у Сполучених Штатах.
Польський лідер їздив до Вашингтона: з Джо Байденом обговорювали ситуацію в Україні та постачання Польщі американських ракет.
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В етері каналу CNBC глава держави назвав цю інформацію "тривожним дзвінком, який вже дзвонить", пише LB.ua.
За ті декілька років, які залишилися у країн Альянсу, потрібно "нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виготовляти зброю, укріплювати оборонні можливості та зробити все, щоб готуватися до вторгнення, аби воно так і не сталося".
Дуда переконує партнерів по військовому блоку підняти нижню межу оборонних витрат з 2% ВВП до 3%. На його переконання, це "питання здорового глузду". Сама ж Польща все досягла показника у 4% ВВП – і це більше, ніж навіть у Сполучених Штатах.
Польський лідер їздив до Вашингтона: з Джо Байденом обговорювали ситуацію в Україні та постачання Польщі американських ракет.
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