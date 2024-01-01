У ЄС погодили безмитний агроекспорт для України, але з гарантіями для фермерів Євросоюзу





Про це повідомили в Європейському парламенті, пише



Лібералізація торгівлі означає тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС. Вперше такі заходи запровадили у 2022 році, щоб допомогти економіці України на тлі війни.



У ЄС погодилися продовжити ці заходи, але включили до них «запобіжні заходи» для захисту фермерів ЄС у разі перебоїв на ринку. Угода вже передбачає екстрене гальмування «особливо чутливої» ​​агропродукції — м'яса птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися, щоб до переліку також додали овес, кукурудзу, крупи та мед.



У Раді ЄС пояснили, що хотіли врахувати будь-який негативний вплив на ринок одного або кількох держав-членів Євросоюзу, а не лише на ринок ЄС у цілому, як зараз.



Новий механізм зобов’яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт перелічених вище продуктів з України до ЄС перевищує середнє арифметичне обсягів, імпортованих у 2022 та 2023 роках.



Надалі Європарламент і Рада ЄС повинні дати остаточне «зелене світло» тимчасовій угоді. Термін дії чинних домовленостей закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають запрацювати уже з 6 червня.



Що передувало?



Єврокомісія запропонувала продовжити лібералізацію торгівлі з Україною, тобто звільнення України від мит, ще на один рік — до червня 2025 року.



13 березня Європейський парламент розглянув цю пропозицію, але вирішив, що до неї треба внести ще правки. Зокрема, євродепутати закликали посилили гарантії для аграріїв ЄС у разі «сплеску» української продукції. Отже, пропозиція повернулася на етап переговорів.



Як зазначає Politico, поправки, ухвалені Європарламентом, подав близький соратник премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, правоцентристський депутат Анджей Галіцький з «Європейської народної партії».



Єврокомісія оцінює, що такі зміни в угоді про спрощення торгівлі коштуватимуть Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі — стверджують два дипломати, з якими спілкувалося Politico.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої домовленості щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною ще на один рік — до 5 червня 2025 року. Водночас в угоду введуть обмеження щодо низки «чутливих продуктів».Про це повідомили в Європейському парламенті, пише Громадське Лібералізація торгівлі означає тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС. Вперше такі заходи запровадили у 2022 році, щоб допомогти економіці України на тлі війни.У ЄС погодилися продовжити ці заходи, але включили до них «запобіжні заходи» для захисту фермерів ЄС у разі перебоїв на ринку. Угода вже передбачає екстрене гальмування «особливо чутливої» ​​агропродукції — м'яса птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися, щоб до переліку також додали овес, кукурудзу, крупи та мед.У Раді ЄС пояснили, що хотіли врахувати будь-який негативний вплив на ринок одного або кількох держав-членів Євросоюзу, а не лише на ринок ЄС у цілому, як зараз.Новий механізм зобов’яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт перелічених вище продуктів з України до ЄС перевищує середнє арифметичне обсягів, імпортованих у 2022 та 2023 роках.Надалі Європарламент і Рада ЄС повинні дати остаточне «зелене світло» тимчасовій угоді. Термін дії чинних домовленостей закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають запрацювати уже з 6 червня.Що передувало?Єврокомісія запропонувала продовжити лібералізацію торгівлі з Україною, тобто звільнення України від мит, ще на один рік — до червня 2025 року.13 березня Європейський парламент розглянув цю пропозицію, але вирішив, що до неї треба внести ще правки. Зокрема, євродепутати закликали посилили гарантії для аграріїв ЄС у разі «сплеску» української продукції. Отже, пропозиція повернулася на етап переговорів.Як зазначає Politico, поправки, ухвалені Європарламентом, подав близький соратник премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, правоцентристський депутат Анджей Галіцький з «Європейської народної партії».Єврокомісія оцінює, що такі зміни в угоді про спрощення торгівлі коштуватимуть Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі — стверджують два дипломати, з якими спілкувалося Politico.

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