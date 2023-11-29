Хотів вакцинуватися: волинянина судили за хуліганство і побиття двох лікарок
Сьогодні, 10:34
Маневицький районний суд оштрафував чоловіка, який хуліганив у місцевій лікарні і завдав тілесних ушкоджень двом лікаркам.
Як зазначили у вироку суду, волинянин має сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень, пише Суспільне.
За що судили чоловіка
У матеріалах справи зазначили, що в серпні 2021 року чоловік в стані алкогольного сп`яніння прийшов у Маневицький центр первинної медико-санітарної допомоги, де намагався розшукати свого сімейного лікаря.
Слідчі встановили, що чоловік увірвався в один із кабінетів, де працювала лікарка-дерматологиня. У неї волинянин намагався дізнатися ім'я свого сімейного лікаря, але робив це у грубій формі та лаявся.
"Умисно схопив її (лікарку) рукою за задню частину шиї та стиснув, чим спричинив, згідно з висновком судово-медичної експертизи, тілесне ушкодження у вигляді внутрішньошкірного крововиливу, — зазначили у матеріалах справи. — Потім взяв стілець та кинув його в напрямку вікна".
Інші працівники медзакладу намагалися зупинити чоловіка, але він пішов у ще один кабінет. В рішенні суду зазначили, що там пацієнт знову лаявся і завдав тілесних ушкоджень сімейній лікарці. У неї згодом діагностували забій плечового суглоба.
Позиція обвинуваченого
У суді чоловік свою винуватість спочатку заперечував та відмовлявся від дачі показань. Згодом, під час свідчень однієї з потерпілих лікарок, попросив у неї вибачення і визнав провину, зазначили у вироку.
Чоловік розповів у суді, що прийшов у Маневицьку амбулаторію, щоб вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, але не міг знайти свого сімейного лікаря. Обвинувачений визнав, що хуліганські дії вчинив під дією алкоголю і просив суворо його не карати.
Ухвалюючи рішення суд врахував, що обвинувачений виховує двох неповнолітніх дітей, має хороші характеристики і отримав посвідчення волонтера одного із благодійних фондів.
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Як зазначили у вироку суду, волинянин має сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень, пише Суспільне.
За що судили чоловіка
У матеріалах справи зазначили, що в серпні 2021 року чоловік в стані алкогольного сп`яніння прийшов у Маневицький центр первинної медико-санітарної допомоги, де намагався розшукати свого сімейного лікаря.
Слідчі встановили, що чоловік увірвався в один із кабінетів, де працювала лікарка-дерматологиня. У неї волинянин намагався дізнатися ім'я свого сімейного лікаря, але робив це у грубій формі та лаявся.
"Умисно схопив її (лікарку) рукою за задню частину шиї та стиснув, чим спричинив, згідно з висновком судово-медичної експертизи, тілесне ушкодження у вигляді внутрішньошкірного крововиливу, — зазначили у матеріалах справи. — Потім взяв стілець та кинув його в напрямку вікна".
Інші працівники медзакладу намагалися зупинити чоловіка, але він пішов у ще один кабінет. В рішенні суду зазначили, що там пацієнт знову лаявся і завдав тілесних ушкоджень сімейній лікарці. У неї згодом діагностували забій плечового суглоба.
Позиція обвинуваченого
У суді чоловік свою винуватість спочатку заперечував та відмовлявся від дачі показань. Згодом, під час свідчень однієї з потерпілих лікарок, попросив у неї вибачення і визнав провину, зазначили у вироку.
Чоловік розповів у суді, що прийшов у Маневицьку амбулаторію, щоб вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, але не міг знайти свого сімейного лікаря. Обвинувачений визнав, що хуліганські дії вчинив під дією алкоголю і просив суворо його не карати.
Ухвалюючи рішення суд врахував, що обвинувачений виховує двох неповнолітніх дітей, має хороші характеристики і отримав посвідчення волонтера одного із благодійних фондів.
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