На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті

На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті
Ошукували людей в інтернеті – двох громадян рф та громадянку України судитимуть за вчинення шахрайств у складі організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної та Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома громадянами російської федерації та жителькою Житомира шахрайств у складі організованої групи.

За даними слідства, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.

Упродовж серпня-листопада 2023 року, домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.

Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, громадянці України – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті

Викрито зловмисників за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.
На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті

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Теги: шахраї, інтернет, Волинь
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