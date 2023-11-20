На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті

Ошукували людей в інтернеті – двох громадян рф та громадянку України судитимуть за вчинення шахрайств у складі організованої групи.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної та Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома громадянами російської федерації та жителькою Житомира шахрайств у складі організованої групи.За даними слідства, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.Упродовж серпня-листопада 2023 року, домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, громадянці України – у вигляді цілодобового домашнього арешту.Викрито зловмисників за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.