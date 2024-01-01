Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Сьогодні, 11:09
Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Таку «послугу» можна було замовити в телеграм-каналі — коштувало це від 500 до 3000 доларів. Палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них «коктейлі Молотова».
Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам в якості підтвердження виконання.
Таким чином зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Таку «послугу» можна було замовити в телеграм-каналі — коштувало це від 500 до 3000 доларів. Палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них «коктейлі Молотова».
Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам в якості підтвердження виконання.
Таким чином зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Сьогодні, 11:09