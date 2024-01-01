Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні

Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

Таку «послугу» можна було замовити в телеграм-каналі — коштувало це від 500 до 3000 доларів. Палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них «коктейлі Молотова».
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні

Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам в якості підтвердження виконання.
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні

Таким чином зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.


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Теги: поліція, Україна
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