У Луцьку вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв

У Луцьку вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв
Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив рідним загиблих захисників України - солдатів Олексія Ходирєва, Дениса Костюка та Віталія Шевчука їхні нагороди - ордени “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Ігор Поліщук подякував рідним загиблих військовослужбовців за те, що вони постійно підтримували та допомагали їм, а матерям - що виховали справжніх Героїв та патріотів.

“На превеликий жаль, саме завдяки їхній жертві та подвигу, сьогодні у нашому місті не стріляють, немає такої розрухи, яка є в інших містах на сході України. Діти ходять в школи та садочки, дорослі — на роботу. Продовжується життя відносно в спокійному режимі, - зазначив він. - Хочу вам за це подякувати та подякувати нашим загиблим Героям. Я переконаний, що їхні імена та подвиг назавжди будуть вписані золотими літерами в історію нашого міста.

Хочу побажати, щоб ці нагороди були для ваших сімей та родин згадкою про велику любов до України, про велику жертовність та справжній патріотизм ваших рідних. Наше місто та наша громада ніколи не забуде про те, що вони зробили для усіх нас”, - наголосив міський голова.
У Луцьку вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв

Нагороди отримали матері та батьки загиблих Героїв.

Співчуття, повага та шана їхнім рідним!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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