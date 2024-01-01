На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем

На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
У селі Осереби на Волині краяни віддали шану загиблому захиснику України Віктору Штаню.

Про це у фейсбуці інформує Турійська селищна рада.

В останню земну дорогу загиблого Героя односельчани, люди із сусідніх сіл, друзі і побратими проводили із військовими почестями, віддаючи шану його мужності та самопожертві. Розділити біль втрати разом із рідними зібралося велелюддя небайдужих людей, яким болять втрати на війні гідних дочок і синів нашої країни.
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем

Віктор віддав своє молоде життя у боротьбі за Україну, хоча був життєрадісним, сповнений планів та надій, любив природу, з якою бажав пов’язати свій майбутній професійний шлях, закінчивши Шацький лісовий коледж. Проте доля склалася так, що обрав професію, гідну справжнього чоловіка. 22 червня 2016 року після проходження строкової служби він підписав контракт. Ніс службу у Третьому прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем

Життя штаб-сержанта Віктора Штаня обірвалося на Луганщині. Останній бій волинянин прийняв 7 березня.
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем

Віктора Штаня провели в останню земну дорогу під звуки військового оркестру. Линули у небесну голубінь слова молитви за душу нашого захисника. У мить прощання для Героя лунав Державний Гімн України та військовий салют. Прозвучали патріотичні гасла.
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем

Поховали воїна у рідному селі Осереби.
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем

«Царство Небесне і вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави. Щире співчуття батькам, брату, дружині, сину і донечці, рідним, близьким, побратимам гідного сина України», - зазначили у селищній раді.
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Слідчі встановили військового рф, який убив цивільного на Чернігівщині
Сьогодні, 12:40
У Луцьку родини військовополонених організовують автопробіг на підтримку своїх Героїв
Сьогодні, 12:30
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
Сьогодні, 12:22
У Луцьку вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв
Сьогодні, 11:59
На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
На фронті поліг волинянин Валентин Король На фронті поліг волинянин Валентин Король
19 березень, 19:17
У Володимирі завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Остапчуком У Володимирі завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Остапчуком
19 березень, 13:04
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
18 березень, 18:55
Підтвердили загибель бійця з Волині, який вважався зниклим безвісти Підтвердили загибель бійця з Волині, який вважався зниклим безвісти
18 березень, 15:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розслідує загадкову смерть подружжя на Волині
Сьогодні, 13:55
 0
ЄС надав Україні перший транш із €50 мільярдів
Сьогодні, 13:38
 0
У волинянина в сейфі знайшли гранату
Сьогодні, 13:22
 0
На Харківщині у лікарні помер Герой з Волині Олександр Галенко
Сьогодні, 13:04
 0
Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з КПП
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8