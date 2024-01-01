На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем

У селі Осереби на Волині краяни віддали шану загиблому захиснику УкраїниПро це у фейсбуці інформує Турійська селищна рада.В останню земну дорогу загиблого Героя односельчани, люди із сусідніх сіл, друзі і побратими проводили із військовими почестями, віддаючи шану його мужності та самопожертві. Розділити біль втрати разом із рідними зібралося велелюддя небайдужих людей, яким болять втрати на війні гідних дочок і синів нашої країни.Віктору боротьбі за Україну, хоча був життєрадісним, сповнений планів та надій, любив природу, з якою бажав пов’язати свій майбутній професійний шлях, закінчивши Шацький лісовий коледж. Проте доля склалася так, що обрав професію, гідну справжнього чоловіка. 22 червня 2016 року після проходження строкової служби він підписав контракт. Ніс службу у Третьому прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.Життя штаб-сержанта Віктора Штаня обірвалося на Луганщині. Останній бій волинянин прийняв 7 березня.Віктора Штаня провели в останню земну дорогу під звуки військового оркестру. Линули у небесну голубінь слова молитви за душу нашого захисника. У мить прощання для Героя лунав Державний Гімн України та військовий салют. Прозвучали патріотичні гасла.Поховали воїна у рідному селі Осереби.«Царство Небесне і вічна слава Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави. Щире співчуття батькам, брату, дружині, сину і донечці, рідним, близьким, побратимам гідного сина України», - зазначили у селищній раді.