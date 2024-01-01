У Луцьку родини військовополонених організовують автопробіг на підтримку своїх Героїв
Сьогодні, 12:30
У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх воїнів, які перебувають у російському полоні.
Акцію організовують родини бійців.
"24 березня на Театральному майдані о 13.00 відбудеться автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх полонених. Шикування колони о 12.30, заїзд зі сторони Ощадбанку", - наголошують організатори.
Нагадаємо, що Маріуполь від початку березня 2022-го перебував у блокаді, а з травня - у повній окупації. Оборона міста тривала 86 днів. "Азовці", які обороняли місто, залишаються у полоні, і військові бригади спеціального призначення "Азов" майже не потрапляють у списки на обмін.
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Акцію організовують родини бійців.
"24 березня на Театральному майдані о 13.00 відбудеться автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх полонених. Шикування колони о 12.30, заїзд зі сторони Ощадбанку", - наголошують організатори.
Нагадаємо, що Маріуполь від початку березня 2022-го перебував у блокаді, а з травня - у повній окупації. Оборона міста тривала 86 днів. "Азовці", які обороняли місто, залишаються у полоні, і військові бригади спеціального призначення "Азов" майже не потрапляють у списки на обмін.
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