Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з КПП





Про це у коментарі Андрій Демченко.



Про блокування руху пасажирських автобусів учасниками акцій протесту українських прикордонників поінформували польські колеги.



Обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Організатори таких дій блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".



Польські протестувальники планують пропускати лише по одному автобусу на дві години як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Коли закінчиться блокування - поки невідомо.



"Просимо перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати цю інформацію. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів в пункті пропуску "Шегині" буде повідомлено додатково на ресурсах Держприкордонслужби", - зазначив речник.



Блокада кордону



Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.



Сьогодні у Польщі проходить масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їх умови щодо "зеленого курсу" та обмежень щодо української продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Медика - Шегині".Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби УкраїниПро блокування руху пасажирських автобусів учасниками акцій протесту українських прикордонників поінформували польські колеги.Обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Організатори таких дій блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".Польські протестувальники планують пропускати лише по одному автобусу на дві години як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Коли закінчиться блокування - поки невідомо."Просимо перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати цю інформацію. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів в пункті пропуску "Шегині" буде повідомлено додатково на ресурсах Держприкордонслужби", - зазначив речник.Нагадаємо,. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.Сьогодні у Польщі проходить масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їх умови щодо "зеленого курсу" та обмежень щодо української продукції.

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