Маріуполь вже можна назвати містом-привидом, – голова Донецької ОВА
Сьогодні, 22:44
Понад 80% міської інфраструктури Маріуполя або пошкоджено, або знищено. По всій лінії зіткнення в регіоні тривають обстріли.
Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Найскладніша ситуація в Маріуполі та навколишніх населених пунктах. Влада намагається розв'язати гуманітарну катастрофу в постраждалому регіоні, поки люди виїжджають звідти власним транспортом.
"Сам Маріуполь, на жаль, вже можна назвати містом-привидом. Наразі понад 80% інфраструктури міста пошкоджено або знищено. З цих 80% близько 40% не підлягають відновленню", — сказав Кириленко.
Він розповів, що попри домовленості російські окупанти порушують маршрут, за яким виїжджають цивільні люди. Наприклад, автобуси з маріупольцями із Бердянська до Запоріжжя можуть рухатися близько 7-8 годин: "Постійні зупинки на блокпостах, неймовірно довгі перевірки, людей, особливо чоловіків, роздягають, перевіряють особисті речі. Це з тим, що маршрут є погодженим".
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Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Найскладніша ситуація в Маріуполі та навколишніх населених пунктах. Влада намагається розв'язати гуманітарну катастрофу в постраждалому регіоні, поки люди виїжджають звідти власним транспортом.
"Сам Маріуполь, на жаль, вже можна назвати містом-привидом. Наразі понад 80% інфраструктури міста пошкоджено або знищено. З цих 80% близько 40% не підлягають відновленню", — сказав Кириленко.
Він розповів, що попри домовленості російські окупанти порушують маршрут, за яким виїжджають цивільні люди. Наприклад, автобуси з маріупольцями із Бердянська до Запоріжжя можуть рухатися близько 7-8 годин: "Постійні зупинки на блокпостах, неймовірно довгі перевірки, людей, особливо чоловіків, роздягають, перевіряють особисті речі. Це з тим, що маршрут є погодженим".
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