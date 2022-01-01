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Маріуполь вже можна назвати містом-привидом, – голова Донецької ОВА

Маріуполь вже можна назвати містом-привидом, – голова Донецької ОВА
Понад 80% міської інфраструктури Маріуполя або пошкоджено, або знищено. По всій лінії зіткнення в регіоні тривають обстріли.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Найскладніша ситуація в Маріуполі та навколишніх населених пунктах. Влада намагається розв'язати гуманітарну катастрофу в постраждалому регіоні, поки люди виїжджають звідти власним транспортом.

"Сам Маріуполь, на жаль, вже можна назвати містом-привидом. Наразі понад 80% інфраструктури міста пошкоджено або знищено. З цих 80% близько 40% не підлягають відновленню", — сказав Кириленко.

Він розповів, що попри домовленості російські окупанти порушують маршрут, за яким виїжджають цивільні люди. Наприклад, автобуси з маріупольцями із Бердянська до Запоріжжя можуть рухатися близько 7-8 годин: "Постійні зупинки на блокпостах, неймовірно довгі перевірки, людей, особливо чоловіків, роздягають, перевіряють особисті речі. Це з тим, що маршрут є погодженим".



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Теги: Маріуполь, привид
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