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Хто ступить на нашу землю через Волинь, у цій землі і залишиться, – міністр внутрішніх справ про можливість вторгнення Білорусі

Хто ступить на нашу землю через Волинь, у цій землі і залишиться, – міністр внутрішніх справ про можливість вторгнення Білорусі
Українські силовики та розвідка зокрема оцінюють можливість вторгнення білоруських військ як ймовірну.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону увечері 20 березня.

Відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність вторгнення Білорусі саме через Волинь, Монастирський відповів, що регіон готовий зустріти ворога.

«Волинь чекає сьогодні будь-якого агресора. Традиції оборони Волині ідуть в глибокі роки – нащадки воїнів УПА сьогодні отримали зброю. Це ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога. У тому числі – і на цьому напрямку», - сказав міністр внутрішніх справ.

Він додав, що найближчим часом разом із командою має намір «відвідати ці місця».

«Я переконаний, що цей напрямок у нас надійно закритий. І будь-який ворог, який ступить на землю у напрямку Волині чи Рівненщини, там і залишиться», – резюмував Монастирський.

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Теги: війна, Білорусь, Денис Монастирський
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