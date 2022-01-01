На Житомирщині авіаудар знищив 13 будівель, є травмовані





Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.



Надзвичайники також повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, вже ліквідовані.



Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 20 березня, в Коростенському районі Житомирської області внаслідок авіаудару з боку Росії пошкоджені 13 будівель, травмовані троє людей.Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.Надзвичайники також повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, вже ліквідовані.Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

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