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На Житомирщині авіаудар знищив 13 будівель, є травмовані

На Житомирщині авіаудар знищив 13 будівель, є травмовані
У неділю, 20 березня, в Коростенському районі Житомирської області внаслідок авіаудару з боку Росії пошкоджені 13 будівель, травмовані троє людей.

Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.

Надзвичайники також повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, вже ліквідовані.

Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.

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Теги: Житомирщина, авіаудар, травмовані
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