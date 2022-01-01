На Житомирщині авіаудар знищив 13 будівель, є травмовані
Сьогодні, 21:12
У неділю, 20 березня, в Коростенському районі Житомирської області внаслідок авіаудару з боку Росії пошкоджені 13 будівель, травмовані троє людей.
Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
Надзвичайники також повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, вже ліквідовані.
Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.
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Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
Надзвичайники також повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, вже ліквідовані.
Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.
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