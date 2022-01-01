 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю

Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю, заявив, що народ України під час Другої світової війни зробив свій вибір, рятуючи євреїв, тепер такий самий вибір стоїть перед ізраїльтянами.

"Українці зробили свій вибір 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю! Наразі і у вас є такий вибір", - заявив Зеленський.

У своєму зверненні президент розповів про падіння російських ракет на Бабин Яр у Києві, де поховано десятки тисяч жертв Голокосту, а також обстріл Умані, яку ізраїльтяни щороку відвідують для паломництва на могилу цадика Нахмана.

"Що залишиться від усіх цих міст України після цієї страшної війни? Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відбивається болем, тому що ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми досі звертаємося до всього світу по допомогу. До вас звертаємося по допомогу, елементарні візи. Що це? Байдужість, розрахунок або просто посередництво... Я скажу лише одне: байдужість убиває", - сказав глава держави.

"Кожен знає, що ваша протиракетна оборона найкраща, потужна. Кожен знає, що ваша зброя сильна, що ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу і точно можете допомогти нашому народу. Захистити життя українців, життя українських євреїв. Можна довго питати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не впровадив санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все-одно вибирати вам. Шановні брати та сестри! І вам із цією відповіддю потім жити", - підсумував Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ізлаїль, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Дев'ять днів під обстрілами і сім – в дорозі: історія двох сестер з Харкова, які оселилися у Луцьку
Сьогодні, 15:56
Російські військові пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами
Сьогодні, 15:28
В Україні заборонили 39 медичних препаратів з Білорусі:список ліків
Сьогодні, 14:59
Путін і Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх
Сьогодні, 14:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю
Сьогодні, 20:22
У Броварах затримали агітатора за «руський мір»
Сьогодні, 19:50
Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО
Сьогодні, 19:38
Між РФ та лівійською армією є домовленості про участь у війні, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 19:05
Українцям заборонили використовувати відеореєстратори
Сьогодні, 18:43
Схожі новини
«Передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдат», – Зеленський «Передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдат», – Зеленський
Сьогодні, 02:59
Росія зазнає болісного падіння, – Зеленський. ВІДЕО Росія зазнає болісного падіння, – Зеленський. ВІДЕО
18 березень, 15:39
Зеленський розповів, як Україну повертають до життя Зеленський розповів, як Україну повертають до життя
18 березень, 00:59
«Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський «Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми», – Зеленський
17 березень, 01:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю
Сьогодні, 20:22
 0
У Броварах затримали агітатора за «руський мір»
Сьогодні, 19:50
 0
Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО
Сьогодні, 19:38
 0
Між РФ та лівійською армією є домовленості про участь у війні, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 19:05
 0
Українцям заборонили використовувати відеореєстратори
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8