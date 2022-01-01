Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю

Президент України, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю, заявив, що народ України під час Другої світової війни зробив свій вибір, рятуючи євреїв, тепер такий самий вибір стоїть перед ізраїльтянами."Українці зробили свій вибір 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю! Наразі і у вас є такий вибір", - заявив Зеленський.У своєму зверненні президент розповів про падіння російських ракет на Бабин Яр у Києві, де поховано десятки тисяч жертв Голокосту, а також обстріл Умані, яку ізраїльтяни щороку відвідують для паломництва на могилу цадика Нахмана."Що залишиться від усіх цих міст України після цієї страшної війни? Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відбивається болем, тому що ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми досі звертаємося до всього світу по допомогу. До вас звертаємося по допомогу, елементарні візи. Що це? Байдужість, розрахунок або просто посередництво... Я скажу лише одне: байдужість убиває", - сказав глава держави."Кожен знає, що ваша протиракетна оборона найкраща, потужна. Кожен знає, що ваша зброя сильна, що ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу і точно можете допомогти нашому народу. Захистити життя українців, життя українських євреїв. Можна довго питати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не впровадив санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все-одно вибирати вам. Шановні брати та сестри! І вам із цією відповіддю потім жити", - підсумував Зеленський.