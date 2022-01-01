Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО

Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО
Здобутий у бою з російськими окупантами потужний буксирувальник для евакуації техніки відтепер працюватиме на 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон.

Про це повідомили в Телеграмі Сухопутних військ ЗС України.

«У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовики 128 Закарпатської бригади здобули цінний трофей – бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001"», - йдеться в повідомленні.

Це потужний всюдихід для евакуації й буксирування пошкодженої військової техніки.

Зауважують, що "Урал" повністю справний, без жодних пошкоджень, максимально укомплектований, готовий до роботи. Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його.

Позначення "Z" на дверях вказує, що вантажівка належала східним силам росармії.

Відтепер буксирувальник працюватиме на 128 бригаду, тягатиме в тому числі підбиту й пошкоджену російську техніку.

Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО
Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО

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Теги: Війна, окупанти, ворожа техніка
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