Українські захисники здобули черговий трофей. ФОТО
Сьогодні, 19:38
Здобутий у бою з російськими окупантами потужний буксирувальник для евакуації техніки відтепер працюватиме на 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон.
Про це повідомили в Телеграмі Сухопутних військ ЗС України.
«У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовики 128 Закарпатської бригади здобули цінний трофей – бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001"», - йдеться в повідомленні.
Це потужний всюдихід для евакуації й буксирування пошкодженої військової техніки.
Зауважують, що "Урал" повністю справний, без жодних пошкоджень, максимально укомплектований, готовий до роботи. Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його.
Позначення "Z" на дверях вказує, що вантажівка належала східним силам росармії.
Відтепер буксирувальник працюватиме на 128 бригаду, тягатиме в тому числі підбиту й пошкоджену російську техніку.
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Про це повідомили в Телеграмі Сухопутних військ ЗС України.
«У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовики 128 Закарпатської бригади здобули цінний трофей – бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001"», - йдеться в повідомленні.
Це потужний всюдихід для евакуації й буксирування пошкодженої військової техніки.
Зауважують, що "Урал" повністю справний, без жодних пошкоджень, максимально укомплектований, готовий до роботи. Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його.
Позначення "Z" на дверях вказує, що вантажівка належала східним силам росармії.
Відтепер буксирувальник працюватиме на 128 бригаду, тягатиме в тому числі підбиту й пошкоджену російську техніку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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