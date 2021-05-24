У Броварах затримали агітатора за «руський мір»

У Броварах затримали агітатора за «руський мір»
Правоохоронці затримали на Київщині прихильника «руського міра».

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України у Телеграмі.

«За попередніми даними, затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали», - йдеться у повідомленні.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями затримали чоловіка 1959 року народження 19 березня у Броварах.

Тож у межах кримінального провадження правоохоронці будуть перевіряти його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.

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Теги: Нацполіція
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