У Броварах затримали агітатора за «руський мір»
Сьогодні, 19:50
Правоохоронці затримали на Київщині прихильника «руського міра».
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України у Телеграмі.
«За попередніми даними, затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали», - йдеться у повідомленні.
Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями затримали чоловіка 1959 року народження 19 березня у Броварах.
Тож у межах кримінального провадження правоохоронці будуть перевіряти його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.
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Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України у Телеграмі.
«За попередніми даними, затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали», - йдеться у повідомленні.
Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями затримали чоловіка 1959 року народження 19 березня у Броварах.
Тож у межах кримінального провадження правоохоронці будуть перевіряти його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.
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