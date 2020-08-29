ЗСУ знищили капітана так званої «ДНР»
Сьогодні, 20:52
Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти так званої «ДНР».
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».
В окупаційних ЗМІ повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітан Сергій Машкін з позивним «людоїд» нібито власноруч знищив цілу батарею САУ.
«Говорити можна багато, але факт залишається фактом. Він мертвий. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!» – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».
В окупаційних ЗМІ повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітан Сергій Машкін з позивним «людоїд» нібито власноруч знищив цілу батарею САУ.
«Говорити можна багато, але факт залишається фактом. Він мертвий. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!» – йдеться у повідомленні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хто ступить на нашу землю через Волинь, у цій землі і залишиться, – міністр внутрішніх справ про можливість вторгнення Білорусі
Сьогодні, 21:41
ЗСУ знищили капітана так званої «ДНР»
Сьогодні, 20:52
Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю
Сьогодні, 20:22
У Броварах затримали агітатора за «руський мір»
Сьогодні, 19:50
Медіа