ЗСУ знищили капітана так званої «ДНР»





Про це



В окупаційних ЗМІ повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітан Сергій Машкін з позивним «людоїд» нібито власноруч знищив цілу батарею САУ.



«Говорити можна багато, але факт залишається фактом. Він мертвий. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!» – йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти так званої «ДНР».Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».В окупаційних ЗМІ повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітанз позивним «людоїд» нібито власноруч знищив цілу батарею САУ.«Говорити можна багато, але факт залишається фактом. Він мертвий. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!» – йдеться у повідомленні.

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