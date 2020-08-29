 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ знищили капітана так званої «ДНР»

ЗСУ знищили капітана так званої «ДНР»
Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти так званої «ДНР».

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

В окупаційних ЗМІ повідомляли, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР» капітан Сергій Машкін з позивним «людоїд» нібито власноруч знищив цілу батарею САУ.

«Говорити можна багато, але факт залишається фактом. Він мертвий. Замість людей він жере чорнозем. Мертвий окупант вже зброю не візьме!» – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДНР, людоїд, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Хто ступить на нашу землю через Волинь, у цій землі і залишиться, – міністр внутрішніх справ про можливість вторгнення Білорусі
Сьогодні, 21:41
На Житомирщині авіаудар знищив 13 будівель, є травмовані
Сьогодні, 21:12
Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю
Сьогодні, 20:22
Дев'ять днів під обстрілами і сім – в дорозі: історія двох сестер з Харкова, які оселилися у Луцьку
Сьогодні, 15:56
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто ступить на нашу землю через Волинь, у цій землі і залишиться, – міністр внутрішніх справ про можливість вторгнення Білорусі
Сьогодні, 21:41
На Житомирщині авіаудар знищив 13 будівель, є травмовані
Сьогодні, 21:12
ЗСУ знищили капітана так званої «ДНР»
Сьогодні, 20:52
Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю
Сьогодні, 20:22
У Броварах затримали агітатора за «руський мір»
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ Співпрацював з бойовиками «ДНР»: на Харківщині затримали військового ЗСУ
29 серпень, 2020, 05:21
За минулу добу бойовики 70 разів обстріляли позиції сил АТО За минулу добу бойовики 70 разів обстріляли позиції сил АТО
08 квітень, 2016, 06:37
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 08:56
Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки Бомбив Грузію і Сирію: ЗСУ ліквідували російського командира авіаційної ланки
19 березень, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 20 березня
Сьогодні, 22:03
 0
Хто ступить на нашу землю через Волинь, у цій землі і залишиться, – міністр внутрішніх справ про можливість вторгнення Білорусі
Сьогодні, 21:41
 0
На Житомирщині авіаудар знищив 13 будівель, є травмовані
Сьогодні, 21:12
 0
ЗСУ знищили капітана так званої «ДНР»
Сьогодні, 20:52
 0
Українці 80 років тому зробили свій вибір і врятували євреїв, тепер такий вибір є і у вас, – Зеленський до народу Ізраїлю
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8