На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії

На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії
Вчора, 19 березня, у лісових масивах, що в межах села Літин Ковельського району, загинув 21-річний хлопець, який опинився під завалом дерева.

Про це повідомили у у Поліському лісовому офісі.

Медики оперативно прибули на місце, але, на жаль, уже не змогли допомогти. Через складні умови евакуації з лісу за деякий час констатували смерть постраждалого.

"Сталося це в результаті незаконної заготівлі деревини в масивах Радовичівського лісництва філії «Ковельське лісове господарство» ДП "Ліси України".

Чоловіки, не маючи навиків та необхідних знань, не врахували небезпеки, що призвело до жахливої трагедії.

Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Також у лісовому офісі вкотре наголошують, що заготівля деревини - справа складна та небезпечна.

"Ні в якому разі до цієї роботи не допускаються люди без необхідних навиків та досвіду! І навіть лісоруби зі стажем неухильно дотримуються всіх вимог охорони праці, адже найменша помилка може коштувати здоровʼя або й життя. Не ризикуйте. Бережіть себе та людей, які поруч", - резюмують лісівники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ліс, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
Сьогодні, 12:22
У Луцьку вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв
Сьогодні, 11:59
На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії
Сьогодні, 11:10
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Сьогодні, 11:09
На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
Здетонував снаряд часів Другої світової війни: деталі трагічної загибелі трьох волинян Здетонував снаряд часів Другої світової війни: деталі трагічної загибелі трьох волинян
15 березень, 10:10
Внаслідок вибуху у лісі на Волині загинули троє людей Внаслідок вибуху у лісі на Волині загинули троє людей
15 березень, 10:01
На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков
12 березень, 21:47
Патрулювання на мотоциклі та контроль роботи колег-чоловіків: історія дівчини-лісівника з Волині Патрулювання на мотоциклі та контроль роботи колег-чоловіків: історія дівчини-лісівника з Волині
08 березень, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Штанем
Сьогодні, 12:22
 0
У Луцьку вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв
Сьогодні, 11:59
 0
«Ти тренуєшся цілий рік, щоб прожити 40 секунд ейфорії», - чемпіон світу з Волині
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії
Сьогодні, 11:10
 0
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8