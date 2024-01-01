На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії





Про це



Медики оперативно прибули на місце, але, на жаль, уже не змогли допомогти. Через складні умови евакуації з лісу за деякий час констатували смерть постраждалого.



"Сталося це в результаті незаконної заготівлі деревини в масивах Радовичівського лісництва філії «Ковельське лісове господарство» ДП "Ліси України".



Чоловіки, не маючи навиків та необхідних знань, не врахували небезпеки, що призвело до жахливої трагедії.



Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.



Також у лісовому офісі вкотре наголошують, що заготівля деревини - справа складна та небезпечна.



"Ні в якому разі до цієї роботи не допускаються люди без необхідних навиків та досвіду! І навіть лісоруби зі стажем неухильно дотримуються всіх вимог охорони праці, адже найменша помилка може коштувати здоровʼя або й життя. Не ризикуйте. Бережіть себе та людей, які поруч", - резюмують лісівники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 19 березня, у лісових масивах, що в межах села Літин Ковельського району, загинув 21-річний хлопець , який опинився під завалом дерева.Про це повідомили у у Поліському лісовому офісі.Медики оперативно прибули на місце, але, на жаль, уже не змогли допомогти. Через складні умови евакуації з лісу за деякий час констатували смерть постраждалого."Сталося це в результаті незаконної заготівлі деревини в масивах Радовичівського лісництва філії «Ковельське лісове господарство» ДП "Ліси України".Чоловіки, не маючи навиків та необхідних знань, не врахували небезпеки, що призвело до жахливої трагедії.Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.Також у лісовому офісі вкотре наголошують, що заготівля деревини - справа складна та небезпечна."Ні в якому разі до цієї роботи не допускаються люди без необхідних навиків та досвіду! І навіть лісоруби зі стажем неухильно дотримуються всіх вимог охорони праці, адже найменша помилка може коштувати здоровʼя або й життя. Не ризикуйте. Бережіть себе та людей, які поруч", - резюмують лісівники.

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