На Волині дерево вбило хлопця
Сьогодні, 20:25
У селі Літин Ковельського району в лісі дерево впало на 21-річного хлопця. Він дістав величезну гематому в ділянці серця.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На виклик виїхала бригада медиків з Купичева. Доки хлопця вивезли з лісу, минуло приблизно 20 хв. На жаль, медики застали постраждалого у клінічній смерті.
Серцево-легенева реанімація не дала результату, він помер.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На виклик виїхала бригада медиків з Купичева. Доки хлопця вивезли з лісу, минуло приблизно 20 хв. На жаль, медики застали постраждалого у клінічній смерті.
Серцево-легенева реанімація не дала результату, він помер.
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