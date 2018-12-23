На Волині дерево вбило хлопця

На Волині дерево вбило хлопця
У селі Літин Ковельського району в лісі дерево впало на 21-річного хлопця. Він дістав величезну гематому в ділянці серця.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На виклик виїхала бригада медиків з Купичева. Доки хлопця вивезли з лісу, минуло приблизно 20 хв. На жаль, медики застали постраждалого у клінічній смерті.

Серцево-легенева реанімація не дала результату, він помер.

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Теги: швидка, хлопець, смерть, дерево
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