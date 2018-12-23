На Волині дерево вбило хлопця





Про це Інформаційному агентству



На виклик виїхала бригада медиків з Купичева. Доки хлопця вивезли з лісу, минуло приблизно 20 хв. На жаль, медики застали постраждалого у клінічній смерті.



Серцево-легенева реанімація не дала результату, він помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Літин Ковельського району в лісі дерево впало на 21-річного хлопця. Він дістав величезну гематому в ділянці серця.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На виклик виїхала бригада медиків з Купичева. Доки хлопця вивезли з лісу, минуло приблизно 20 хв. На жаль, медики застали постраждалого у клінічній смерті.Серцево-легенева реанімація не дала результату, він помер.

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