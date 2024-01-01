На Волині троє чоловіків підпалили будинок підприємців і кинули гранату: суд покарав їх умовним





Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду, передає ІА



На лаві підсудних опинилися двоє уродженців міста Фастів, що на Київщині, один з яких є військовослужбовцем ЗСУ, інший працює електриком Фастівської ЦРЛ. Ще один обвинувачений родом з селища Варва Чернігівської області.



Як ідеться у матеріалах справи, 12 липня минулого року близько третьої години ночі двоє уродженців Київщини, скориставшись тим, що жителі будинку лягли відпочивати, проникли на подвір’я. Після цього вони поскладали підготовлені шини під стіною будинку та підпалили. Під час пожежі було пошкоджено фасад площею 11 метрів квадратних. Власниці будинку було завдано майнової шкоди на 4 тисячі 50 гривень.



Однак цього одному зі злочинців було недостатньо. Майже через два тижні з моменту підпалу чоловік, який працює електриком, спільно з уродженцем Чернігівщини придбали неподалік села Свидники ручну гранату РГД-5. Вночі 25 липня один чоловіків кинув гранату на те ж подвір’я. Внаслідок вибуху знову був пошкоджений фасад будинку. Цього разу сума збитків була меншою – 1 тисяча 700 гривень.



Окрім того, злочинцям інкримінували незаконне перевезення та зберігання боєприпасів.



Усі троє обвинувачених уклали з прокурором угоду про визнання винуватості, на що потерпіла надала згоду. Суд призначив злочинцям покарання у виді п’яти років позбавлення волі кожному, яке замінив на два роки іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили трьох чоловіків, які намагалися підпалити та підірвати будинок підприємців з Ковеля. На щастя, мешканці будинку залишилися живими. Натомість троє злочинців отримали умовне покарання.Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини На лаві підсудних опинилися двоє уродженців міста Фастів, що на Київщині, один з яких є військовослужбовцем ЗСУ, інший працює електриком Фастівської ЦРЛ. Ще один обвинувачений родом з селища Варва Чернігівської області.Як ідеться у матеріалах справи, 12 липня минулого року близько третьої години ночі двоє уродженців Київщини, скориставшись тим, що жителі будинку лягли відпочивати, проникли на подвір’я. Після цього вони поскладали підготовлені шини під стіною будинку та підпалили. Під час пожежі було пошкоджено фасад площею 11 метрів квадратних. Власниці будинку було завдано майнової шкоди на 4 тисячі 50 гривень.Однак цього одному зі злочинців було недостатньо. Майже через два тижні з моменту підпалу чоловік, який працює електриком, спільно з уродженцем Чернігівщини придбали неподалік села Свидники ручну гранату РГД-5. Вночі 25 липня один чоловіків кинув гранату на те ж подвір’я. Внаслідок вибуху знову був пошкоджений фасад будинку. Цього разу сума збитків була меншою – 1 тисяча 700 гривень.Окрім того, злочинцям інкримінували незаконне перевезення та зберігання боєприпасів.Усі троє обвинувачених уклали з прокурором угоду про визнання винуватості, на що потерпіла надала згоду. Суд призначив злочинцям покарання у виді п’яти років позбавлення волі кожному, яке замінив на два роки іспитового терміну.

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