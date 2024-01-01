Уночі росія атакували Україну 35 безпілотниками

Уночі росія атакували Україну 35 безпілотниками
У ніч на 30 січня 2024 року ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., Чауда – Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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