Луцька маршрутка досі рекламує антиукраїнську секту





Відповідні світлини журналістам сайту новин Луцька та Волині





Нагадаємо, що СБУ спільно з Національною поліцією ще у листопаді 2023 року нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АллатРа.



Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію рф та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом москви.Осередки АллатРа у кожній області масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.



Вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. У ході розслідування отримано неспростовні докази вини керівництва та активних учасників АллатРа.



Як розповів журналістам очільник КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський, міська рада не має права втручатися у зміст зовнішньої реклами. Комунальники хіба можуть направити скаргу у Держпродспоживслужбу, якщо є якісь видимі порушення чи скарги від жителів. Погодженням та розміщенням реклами на громадському транспорті займаються самі ж перевізники. Тому ми вирішили поцікавитися у перевізника Федіка, який й обслуговує маршрут №28, чому банери й досі висять.



«Я про це не знав, навіть не вникав у те «Благотворче суспільство». Вона вже рік у мене та реклама. Я подивився, то в них вже закінчується в лютому договір. Я от після вашого дзвінка наберу в рекламне агентство, бо вони через нього йшли, хай знімають, тут навіть мови немає. Я думаю, що рекламне агентство мало б знати, бо кошти через них приходили. Вони там все виробляли і клеїли», – розповів перевізник.



За словами перевізника, договір на розміщення рекламних банерів із «суспільством» чинний до першого лютого. Проте він пообіцяв з'ясувати у рекламної агенції усі нюанси та зняти ці банери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на маршрутці №28 досі висять рекламні банери антиукраїнської сектантської організації «АллатРа» або ж «Благотворче суспільство». Яку Служба безпеки України викрила на пропагуванні ідей кремля.Відповідні світлини журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» надіслали читачі.Нагадаємо, що СБУ спільно з Національною поліцією ще у листопаді 2023 року нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АллатРа.Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію рф та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом москви.Осередки АллатРа у кожній області масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.Вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. У ході розслідування отримано неспростовні докази вини керівництва та активних учасників АллатРа.Як розповів журналістам очільник КП «Луцькреклама», міська рада не має права втручатися у зміст зовнішньої реклами. Комунальники хіба можуть направити скаргу у Держпродспоживслужбу, якщо є якісь видимі порушення чи скарги від жителів. Погодженням та розміщенням реклами на громадському транспорті займаються самі ж перевізники. Тому ми вирішили поцікавитися у перевізника, який й обслуговує маршрут №28, чому банери й досі висять.«Я про це не знав, навіть не вникав у те «Благотворче суспільство». Вона вже рік у мене та реклама. Я подивився, то в них вже закінчується в лютому договір. Я от після вашого дзвінка наберу в рекламне агентство, бо вони через нього йшли, хай знімають, тут навіть мови немає. Я думаю, що рекламне агентство мало б знати, бо кошти через них приходили. Вони там все виробляли і клеїли», – розповів перевізник.За словами перевізника, договір на розміщення рекламних банерів із «суспільством» чинний до першого лютого. Проте він пообіцяв з'ясувати у рекламної агенції усі нюанси та зняти ці банери.

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