88-річний актор Ален Делон визнаний недієздатним

Ален Делон визнаний недієздатним.



Відповідно постанову ухвалив французький суд 29 січня. Згідно з нею 88-річна зірка не може самостійно розпоряджатися своїм нерухомим майном. Натомість цим та іншими питаннями, пов'язаними з медичними обстеженнями, витратами тощо займатиметься наданий в законодавчому порядку державний агент, передає



Наразі діти актора, які неодноразово висловлювалися про критичний стан здоров'я батька, позбавлено догляду за ним. Зокрема, вони не можуть втручатися у питання проведення медичних маніпуляцій.



"Це дозволить третій стороні допомогти Алену Делону з його медичними обстеженнями. Суддя визнав необхідним позбавити дітей Делона керувати медичними обстеженнями їхнього батька", - розповів адвокат жінки, яка назвала себе колишньою "супутницею" Делона, в коментарі BFMTV.



Такий вирок вже прокоментував син знаменитості. Ентоні Делон позитивно налаштований на таке рішення, хоч і не уникає емоційності:



"Якщо це може допомогти виправити ситуацію і завадити адвокатам говорити про хворобу мого батька, навіть не ознайомившись з документами, це добре. Ця медична суперечка закінчиться раз і назавжди", - відреагував Ентоні.



Нагадаємо, на тлі низки хвороб Алена Делона після двох інсультів у його дітей почалися постійні сварки. Так, нещодавно його син Ентоні зазначив, що батько відсвяткував "останнє Різдво", на що адвокат актора подав на нього позов до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Легендарний французький акторвизнаний недієздатним.Відповідно постанову ухвалив французький суд 29 січня. Згідно з нею 88-річна зірка не може самостійно розпоряджатися своїм нерухомим майном. Натомість цим та іншими питаннями, пов'язаними з медичними обстеженнями, витратами тощо займатиметься наданий в законодавчому порядку державний агент, передає ТСН Наразі діти актора, які неодноразово висловлювалися про критичний стан здоров'я батька, позбавлено догляду за ним. Зокрема, вони не можуть втручатися у питання проведення медичних маніпуляцій."Це дозволить третій стороні допомогти Алену Делону з його медичними обстеженнями. Суддя визнав необхідним позбавити дітей Делона керувати медичними обстеженнями їхнього батька", - розповів адвокат жінки, яка назвала себе колишньою "супутницею" Делона, в коментарі BFMTV.Такий вирок вже прокоментував син знаменитості.позитивно налаштований на таке рішення, хоч і не уникає емоційності:"Якщо це може допомогти виправити ситуацію і завадити адвокатам говорити про хворобу мого батька, навіть не ознайомившись з документами, це добре. Ця медична суперечка закінчиться раз і назавжди", - відреагував Ентоні.Нагадаємо, на тлі низки хвороб Алена Делона після двох інсультів у його дітей почалися постійні сварки. Так, нещодавно його син Ентоні зазначив, що батько відсвяткував "останнє Різдво", на що адвокат актора подав на нього позов до суду.

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