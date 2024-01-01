30 січня на Волині: гортаючи календар

Валентин Романюк (на фото).



Бажаємо всім іменинникам, які народилися сьогодні, щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.



Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Максим, Федір, Володимир, Іван, Василь, Степан, Григорій.



30 січня за новим церковним календарем православні відзначають Собор трьох святителів, або Трисвяття. У народі його називають День трьох святителів, або Василів день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 січня день народження відзначає луцький бізнесмен(на фото).Бажаємо всім іменинникам, які народилися сьогодні, щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Максим, Федір, Володимир, Іван, Василь, Степан, Григорій.30 січня за новим церковним календарем православні відзначають Собор трьох святителів, або Трисвяття. У народі його називають День трьох святителів, або Василів день.

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