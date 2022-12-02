Аварія у Луцьку: під колесами автомобіля загинула пенсіонерка

Аварія у Луцьку: під колесами автомобіля загинула пенсіонерка
У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 19 березня, по вулиці Дубнівська.

38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на 67-річну пішохідку, жительку цього ж району. Попередньо, жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.

З місця пригоди поліцейські вилучили транспортний засіб та помістили на арештмайданчик. Водій тверезий.
Аварія у Луцьку: під колесами автомобіля загинула пенсіонерка

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Аварія у Луцьку: під колесами автомобіля загинула пенсіонерка

Слідство триває.
Аварія у Луцьку: під колесами автомобіля загинула пенсіонерка

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Теги: Луцьк, ДТП, пенсіонерка
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