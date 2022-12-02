Аварія у Луцьку: під колесами автомобіля загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:16
У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 19 березня, по вулиці Дубнівська.
38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на 67-річну пішохідку, жительку цього ж району. Попередньо, жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.
З місця пригоди поліцейські вилучили транспортний засіб та помістили на арештмайданчик. Водій тверезий.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 19 березня, по вулиці Дубнівська.
38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на 67-річну пішохідку, жительку цього ж району. Попередньо, жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.
З місця пригоди поліцейські вилучили транспортний засіб та помістили на арештмайданчик. Водій тверезий.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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