Аварія у Луцьку: під колесами автомобіля загинула пенсіонерка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 19 березня, по вулиці Дубнівська.



38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на 67-річну пішохідку, жительку цього ж району. Попередньо, жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.



З місця пригоди поліцейські вилучили транспортний засіб та помістили на арештмайданчик. Водій тверезий.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 19 березня, по вулиці Дубнівська.38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на 67-річну пішохідку, жительку цього ж району. Попередньо, жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.З місця пригоди поліцейські вилучили транспортний засіб та помістили на арештмайданчик. Водій тверезий.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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