Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів
Сьогодні, 09:16
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 433 090 вояк.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 433090 (+700) осіб,
танків - 6828 (+9),
бойових броньованих машин - 13058 (+9),
артилерійських систем - 10714 (+16),
РСЗВ - 1017 (+0),
засоби ППО - 721 (+0),
літаків - 347 (+0),
гелікоптерів - 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37),
крилаті ракети - 1922 (+0),
кораблі / катери - 26 (+0),
підводні човни - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7),
спеціальна техніка - 1738 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 433090 (+700) осіб,
танків - 6828 (+9),
бойових броньованих машин - 13058 (+9),
артилерійських систем - 10714 (+16),
РСЗВ - 1017 (+0),
засоби ППО - 721 (+0),
літаків - 347 (+0),
гелікоптерів - 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37),
крилаті ракети - 1922 (+0),
кораблі / катери - 26 (+0),
підводні човни - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7),
спеціальна техніка - 1738 (+3).
Дані уточнюються.
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