Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 433 090 вояк.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 433090 (+700) осіб,

танків - 6828 (+9),

бойових броньованих машин - 13058 (+9),

артилерійських систем - 10714 (+16),

РСЗВ - 1017 (+0),

засоби ППО - 721 (+0),

літаків - 347 (+0),

гелікоптерів - 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37),

крилаті ракети - 1922 (+0),

кораблі / катери - 26 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7),

спеціальна техніка - 1738 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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