Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:



особового складу - близько 433090 (+700) осіб,



танків - 6828 (+9),



бойових броньованих машин - 13058 (+9),



артилерійських систем - 10714 (+16),



РСЗВ - 1017 (+0),



засоби ППО - 721 (+0),



літаків - 347 (+0),



гелікоптерів - 325 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37),



крилаті ракети - 1922 (+0),



кораблі / катери - 26 (+0),



підводні човни - 1 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7),



спеціальна техніка - 1738 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 433 090 вояк.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу - близько 433090 (+700) осіб,танків - 6828 (+9),бойових броньованих машин - 13058 (+9),артилерійських систем - 10714 (+16),РСЗВ - 1017 (+0),засоби ППО - 721 (+0),літаків - 347 (+0),гелікоптерів - 325 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37),крилаті ракети - 1922 (+0),кораблі / катери - 26 (+0),підводні човни - 1 (+0),автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7),спеціальна техніка - 1738 (+3).Дані уточнюються.

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