Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі: перелік

Стало відомо, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі, яке планують облаштувати в Гатненській громадіПро це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.Згідно із законом, право бути похованими на Національному військовому меморіальному кладовищі мають:- військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену “За мужність”, ордену княгині Ольги;- військові, які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;- Герої України, яким з 2014 року вручили орден “Золота Зірка”;- учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабного вторгнення росії;- особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росіїРаніше уряд офіційно визначив розташування для Національного військового меморіального кладовища. Також Кабмін затвердив порядок використання 515 млн грн, які виділять на будівництво кладовища.