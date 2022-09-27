Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі: перелік

Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі: перелік
Стало відомо, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі, яке планують облаштувати в Гатненській громаді

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Згідно із законом, право бути похованими на Національному військовому меморіальному кладовищі мають:

- військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену “За мужність”, ордену княгині Ольги;
- військові, які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
- Герої України, яким з 2014 року вручили орден “Золота Зірка”;
- учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабного вторгнення росії;
- особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росії

Раніше уряд офіційно визначив розташування для Національного військового меморіального кладовища. Також Кабмін затвердив порядок використання 515 млн грн, які виділять на будівництво кладовища.

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Теги: кладовище, військові
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