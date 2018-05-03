Майже два мільйони зарплати: що у декларації прокурора Волині
Сьогодні, 21:46
Майже два мільйони гривень зарплати і не тільки. Прокурор Волинської області задекларував чималі заощадження і у перший рік повномасштабного вторгнення врешті пересів з батькового авто на власне.
Так, журналісти «Сили правди» проаналізували декларацію прокурора області, і з'ясували, що попри чималі статки – Віктор Тимчук не нажив жодного клаптика землі чи квартири. І це в той час, як зарплата у посадовця приблизно в 10 разів вища від офіційного заробітку середньостатистичного українця, – передає телеканал «Конкурент TV».
Відтак, свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки до Національного агентства з запобігання корупції Віктор Тимчук подав у січні 2024 року. У декларації за 2022 рік керівник Волинської обласної прокуратури вказує сина Володимира Тимчука. Правоохоронець зареєстрований у гуртожитку в Чернівцях, де згідно з декларацією, немає жодного власного майна. А у Луцьку Віктор Тимчук орендує квартиру на 77,9 квадрата.
У липні 2022 посадовець придбав автомобіль Nissan Rogue 2019 року випуску вартістю 592 тисячі гривень. Хоча, до того з 2019 року Тимчук їздив на Mercedes-Benz 2012 року випуску зареєстрованому на батька – Володимира Тимчука.
За перший рік повномасштабної війни у прокуратурі посадовцю нарахували 1,73 мільйона гривень зарплати. В середньому, це виходить по 144 тисячі на місяць, що в десять разів перевищувало середню заробітну плату в Україні у 2022 році. Крім того, Віктору Тимчуку виплатили 75,8 тисячі гривень пенсії, і ще 10 172 гривні відсотків з депозиту. Ба більше заощадження очільника місцевої прокуратури у порівнянні з 2021 роком дещо зросли. На банківському рахунку Віктор Тимчук зберігає майже 335 тисяч гривень, а готівкою – ще 62 тисячі доларів США.
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Так, журналісти «Сили правди» проаналізували декларацію прокурора області, і з'ясували, що попри чималі статки – Віктор Тимчук не нажив жодного клаптика землі чи квартири. І це в той час, як зарплата у посадовця приблизно в 10 разів вища від офіційного заробітку середньостатистичного українця, – передає телеканал «Конкурент TV».
Відтак, свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки до Національного агентства з запобігання корупції Віктор Тимчук подав у січні 2024 року. У декларації за 2022 рік керівник Волинської обласної прокуратури вказує сина Володимира Тимчука. Правоохоронець зареєстрований у гуртожитку в Чернівцях, де згідно з декларацією, немає жодного власного майна. А у Луцьку Віктор Тимчук орендує квартиру на 77,9 квадрата.
У липні 2022 посадовець придбав автомобіль Nissan Rogue 2019 року випуску вартістю 592 тисячі гривень. Хоча, до того з 2019 року Тимчук їздив на Mercedes-Benz 2012 року випуску зареєстрованому на батька – Володимира Тимчука.
За перший рік повномасштабної війни у прокуратурі посадовцю нарахували 1,73 мільйона гривень зарплати. В середньому, це виходить по 144 тисячі на місяць, що в десять разів перевищувало середню заробітну плату в Україні у 2022 році. Крім того, Віктору Тимчуку виплатили 75,8 тисячі гривень пенсії, і ще 10 172 гривні відсотків з депозиту. Ба більше заощадження очільника місцевої прокуратури у порівнянні з 2021 роком дещо зросли. На банківському рахунку Віктор Тимчук зберігає майже 335 тисяч гривень, а готівкою – ще 62 тисячі доларів США.
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