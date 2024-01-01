Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги

батальйону «Любарт» 12 бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії передали 200 спальників та польові печі.



Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.



Завдяки благодійникам передали 200 спальників та польові печі бійцям батальйону "Любарт " 12 бригади НГУ "Азов ". Оскільки у формуванні збільшується кількість особового складу, тож відповідно й збільшуються потреби.



Зокрема, спальні мішки привезли представники благодійної організації «SpectrumHelp», а печі – волонтери з «Шведського центру допомоги».



«Дякую меценатам за чергову підтримку ЗСУ. Адже спальники військових часто втрачаються через дії ворогів, негоду або складні побутові умови. Водночас польові печі стануть у пригоді бійцям, як для обігріву, так і для приготуванні їжі», – зазначив начальник ОВА Юрій Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П’ятому12 бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії передали 200 спальників та польові печі.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Завдяки благодійникам передали 200 спальників та польові печі бійцям батальйону "Любарт " 12 бригади НГУ "Азов ". Оскільки у формуванні збільшується кількість особового складу, тож відповідно й збільшуються потреби.Зокрема, спальні мішки привезли представники благодійної організації «SpectrumHelp», а печі – волонтери з «Шведського центру допомоги».«Дякую меценатам за чергову підтримку ЗСУ. Адже спальники військових часто втрачаються через дії ворогів, негоду або складні побутові умови. Водночас польові печі стануть у пригоді бійцям, як для обігріву, так і для приготуванні їжі», – зазначив начальник ОВА

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