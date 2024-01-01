Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
Сьогодні, 18:40
П’ятому батальйону «Любарт» 12 бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії передали 200 спальників та польові печі.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Завдяки благодійникам передали 200 спальників та польові печі бійцям батальйону "Любарт " 12 бригади НГУ "Азов ". Оскільки у формуванні збільшується кількість особового складу, тож відповідно й збільшуються потреби.
Зокрема, спальні мішки привезли представники благодійної організації «SpectrumHelp», а печі – волонтери з «Шведського центру допомоги».
«Дякую меценатам за чергову підтримку ЗСУ. Адже спальники військових часто втрачаються через дії ворогів, негоду або складні побутові умови. Водночас польові печі стануть у пригоді бійцям, як для обігріву, так і для приготуванні їжі», – зазначив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Завдяки благодійникам передали 200 спальників та польові печі бійцям батальйону "Любарт " 12 бригади НГУ "Азов ". Оскільки у формуванні збільшується кількість особового складу, тож відповідно й збільшуються потреби.
Зокрема, спальні мішки привезли представники благодійної організації «SpectrumHelp», а печі – волонтери з «Шведського центру допомоги».
«Дякую меценатам за чергову підтримку ЗСУ. Адже спальники військових часто втрачаються через дії ворогів, негоду або складні побутові умови. Водночас польові печі стануть у пригоді бійцям, як для обігріву, так і для приготуванні їжі», – зазначив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На фронті поліг волинянин Валентин Король
Сьогодні, 19:17
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
Сьогодні, 18:40
Екс-прикордоннику з Волині за переправлення ухилянтів умовний термін замінили на штраф
Сьогодні, 18:01