Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги

Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
П’ятому батальйону «Любарт» 12 бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії передали 200 спальників та польові печі.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Завдяки благодійникам передали 200 спальників та польові печі бійцям батальйону "Любарт " 12 бригади НГУ "Азов ". Оскільки у формуванні збільшується кількість особового складу, тож відповідно й збільшуються потреби.
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги

Зокрема, спальні мішки привезли представники благодійної організації «SpectrumHelp», а печі – волонтери з «Шведського центру допомоги».
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги

«Дякую меценатам за чергову підтримку ЗСУ. Адже спальники військових часто втрачаються через дії ворогів, негоду або складні побутові умови. Водночас польові печі стануть у пригоді бійцям, як для обігріву, так і для приготуванні їжі», – зазначив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті поліг волинянин Валентин Король
Сьогодні, 19:17
Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту
Сьогодні, 19:11
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
Сьогодні, 18:40
Опалювальний сезон в Україні планують завершити на два тижні раніше
Сьогодні, 18:19
Екс-прикордоннику з Волині за переправлення ухилянтів умовний термін замінили на штраф
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Військові отримали нову партію допомоги із Луцька Військові отримали нову партію допомоги із Луцька
15 березень, 14:39
На Волині передали 37 авто для ЗСУ На Волині передали 37 авто для ЗСУ
08 березень, 16:12
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
04 березень, 15:29
Сільрада на Волині закупила техніку для ЗСУ на 2 мільйони Сільрада на Волині закупила техніку для ЗСУ на 2 мільйони
02 березень, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті поліг волинянин Валентин Король
Сьогодні, 19:17
 0
Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту
Сьогодні, 19:11
 0
Як легко купити квитки на потяг: тестуємо сервіс AnyTrain *
Сьогодні, 18:48
 0
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
Сьогодні, 18:40
 0
Опалювальний сезон в Україні планують завершити на два тижні раніше
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8