Як приєднатися до легендарного «Любарта»: контакти і пояснення

п’ятого батальйону «Любарт» легендарної бригади «Азов».



Про це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у фейсбуці.



«Стань частиною команди! Маєш досвід або без нього — у нас знайдеться місце для кожного, хто прагне відповідати високим професійним стандартам, володіє достатньою мотивацією та готовий пройти безліч випробувань на шляху до найвищої мети — вільної України», - закликають охочих.



У «Любарті» можна реалізувати себе на посадах:



- Фельдшер медичного пункту

- Медик медичного пункту

- Медик евакуаційної групи

- Бойовий медик

- Санітар

- Водій медичного евакуаційного транспорту



«Обирай те, що тобі підходить, переходь за



Можливе переведення з інших підрозділів Сил оборони України.



Усі охочі також можуть звертатися за номером телефону 0666444308 або написати на електронну пошту





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває набір добровольців, які хочуть приєднатися до лавПро це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у фейсбуці.«Стань частиною команди! Маєш досвід або без нього — у нас знайдеться місце для кожного, хто прагне відповідати високим професійним стандартам, володіє достатньою мотивацією та готовий пройти безліч випробувань на шляху до найвищої мети — вільної України», - закликають охочих.У «Любарті» можна реалізувати себе на посадах:«Обирай те, що тобі підходить, переходь за посиланням , вказуй, що йдеш у 5 батальйон «Любарт» та заповнюй анкету. Тебе супроводять на усіх етапах оформлення», - йдеться у повідомленні.Можливе переведення з інших підрозділів Сил оборони України.Усі охочі також можуть звертатися за номером телефону 0666444308 або написати на електронну пошту [email protected]

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