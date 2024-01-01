Як приєднатися до легендарного «Любарта»: контакти і пояснення

Як приєднатися до легендарного «Любарта»: контакти і пояснення
Триває набір добровольців, які хочуть приєднатися до лав п’ятого батальйону «Любарт» легендарної бригади «Азов».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у фейсбуці.

«Стань частиною команди! Маєш досвід або без нього — у нас знайдеться місце для кожного, хто прагне відповідати високим професійним стандартам, володіє достатньою мотивацією та готовий пройти безліч випробувань на шляху до найвищої мети — вільної України», - закликають охочих.

У «Любарті» можна реалізувати себе на посадах:

- Фельдшер медичного пункту
- Медик медичного пункту
- Медик евакуаційної групи
- Бойовий медик
- Санітар
- Водій медичного евакуаційного транспорту

«Обирай те, що тобі підходить, переходь за посиланням, вказуй, що йдеш у 5 батальйон «Любарт» та заповнюй анкету. Тебе супроводять на усіх етапах оформлення», - йдеться у повідомленні.

Можливе переведення з інших підрозділів Сил оборони України.

Усі охочі також можуть звертатися за номером телефону 0666444308 або написати на електронну пошту [email protected].

Як приєднатися до легендарного «Любарта»: контакти і пояснення

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Теги: Любарт, наближають перемогу
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