На Волині судили бешкетників, які зняли номер з поліцейського авто

На Волині судили бешкетників, які зняли номер з поліцейського авто
Двох чоловіків, які у селищі Головне на Волині здерли номерний знак із поліцейської машини, притягли до адмінвідповідальності.

Про це пише Район.Любомль з посиланням на постанову Любомльського райсуду.

Чоловіки біля будинку №10 по вулиці Незалежності в селищі Головне, де розташована поліцейська станція, зірвали номерний знак «09-46» з службового поліцейського автомобіля «Рено», порушивши тим самим громадський порядок і спокій громадян.

Винність у вчиненні правопорушення повністю стверджена їх особистими поясненнями в суді та матеріалами справи

Правопорушників визнали винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, і наклали на них стягнення у вигляді 5 та 12 діб адміністративного арешту.

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Теги: суд, Волинь
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