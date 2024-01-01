На Волині судили бешкетників, які зняли номер з поліцейського авто





Про це пише



Чоловіки біля будинку №10 по вулиці Незалежності в селищі Головне, де розташована поліцейська станція, зірвали номерний знак «09-46» з службового поліцейського автомобіля «Рено», порушивши тим самим громадський порядок і спокій громадян.



Винність у вчиненні правопорушення повністю стверджена їх особистими поясненнями в суді та матеріалами справи



Правопорушників визнали винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, і наклали на них стягнення у вигляді 5 та 12 діб адміністративного арешту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох чоловіків, які у селищі Головне на Волині здерли номерний знак із поліцейської машини, притягли до адмінвідповідальності.Про це пише Район.Любомль з посиланням на постанову Любомльського райсуду.Чоловіки біля будинку №10 по вулиці Незалежності в селищі Головне, де розташована поліцейська станція, зірвали номерний знак «09-46» з службового поліцейського автомобіля «Рено»,і спокій громадян.Винність у вчиненні правопорушення повністю стверджена їх особистими поясненнями в суді та матеріалами справиПравопорушників визнали винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, і наклали на них стягнення у вигляді 5 та 12 діб адміністративного арешту.

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