Окупант втопив БТР і сумує на бережку: курйозне відео від ЗСУ

У мережі опублікували курйозне відео, як російський військовослужбовець сумує на березі водойми, де перед цим втопив свій бронетранспортер.Про це у телеграмі повідомив журналіст«Мабуть, тільки російський солдат здатний втопити плаваючий БТР, після чого сидіти на березі і роздумувати, як би його за це не набутили», - зазначає Юрій Бутусов.За його словами, ця воістину трагікомічна історія трапилася біля Зеленопілля, де близько 4-ї години ранку воїни 92-ї ОШБЗафіксували це аеророзвідники підрозділу Code 9.2.