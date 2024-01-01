Окупант втопив БТР і сумує на бережку: курйозне відео від ЗСУ

Окупант втопив БТР і сумує на бережку: курйозне відео від ЗСУ
У мережі опублікували курйозне відео, як російський військовослужбовець сумує на березі водойми, де перед цим втопив свій бронетранспортер.

Про це у телеграмі повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Мабуть, тільки російський солдат здатний втопити плаваючий БТР, після чого сидіти на березі і роздумувати, як би його за це не набутили», - зазначає Юрій Бутусов.

За його словами, ця воістину трагікомічна історія трапилася біля Зеленопілля, де близько 4-ї години ранку воїни 92-ї ОШБ розбили штурмову групу противника.

Зафіксували це аеророзвідники підрозділу Code 9.2.



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Теги: війна, ЗСУ
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