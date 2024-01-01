7 200 відвідувачів, 500 консультацій і 3 650 000 грн допомоги: перший рік центру Дія.Бізнес у Луцьку в цифрах





Пропонуємо декілька цифр, які є показовим результатом роботи центру Дія. Бізнес у Луцьку за перший рік роботи.



3 650 000 грн допомоги підприємцям



Дія.Бізнес протягом року провела три національні програми-акселератори. В рамках кожної із таких програм підприємців спершу навчали, тоді відбирали найкращі бізнес-ідеї і надавали фінансову підтримку для їхньої реалізації.



У кожній із програм серед переможців були волиняни! Для цього у луцькому центрі Дія. Бізнес надавали менторську підтримку, готували до пітчингу, допомагали із презентаціями.



У програмі «Відважна» друге місце в Україні та фінансову допомогу в 150 000 грн



Підприємиця з Волині Ірина Антончик стала однією із двох фіналісток у програмі «Початок». На підтримку свого бізнесу — садового центру «АгроХобі» — вона отримала 5 000 доларів. Також в рамках цієї програми іще 20 луцьких бізнесвумен отримали по 100 000 грн.



Програма «Власне» іще триває, проте троє відвідувачів луцького центру Дія.Бізнес уже пройшли перший переможний етап, що передбачає підтримку по 100 000 грн. А засновниці бренду здорової їжі «Good Mood Food» Ольга Берестюк та Діана Познякевич готуються до фінального пітчингу в Києві, перемога в якому передбачає 800 000 грн підтримки.



7 200 відвідувачів



У луцькому центрі Дія.Бізнес активно проводять освітні заходи. Загалом за перший рік роботи на лекції, семінари, бізнес-тренінги прийшли 7 200 учасників.



Деякі із заходів виявились настільки популярними, що їх повторювали уже по декілька разів. Наприклад, лекції консультантів Ольги Іванків про управлінський облік і Віталія Оксенюка — про маркетинг.



Серед спікерів — як експерти українського чи навіть міжнародного рівня (екс-керівниця PR відділу MacPaw і співзасновниця PR Army Юлія Петрик, культурна блогерка Софія Безверха, засновниик консалтингового центру Vector Group Юрій Лященко, співзасновник платформи «Тепле Місто» Юрій Філюк та ін.), так і успішні місцеві підприємці (засновниця бренду одягу KateLab Катерина Ковальчук, власники стоматологічної клініки Олена і Роман Єрмакови, дизайнер Левко Давидюк, власниця бренду Shypelyk Ольга Шипелик та ін.).



Також з лекцією виступив і ветеран україно-російської війни Олексій Кушнєр, який розповів, як краще підготуватися цивільним вже зараз до служби у війську.



Одним із ключових заходів, що відбулися у луцькому центрі Дія.Бізнес, став дводенний практикум «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» від відомого бізнес-консультанта та директор агенції економічного розвитку PPV Володимира Воробея.



18 хвилин — час, за який найшвидше закрили реєстрацію



Рекордний час, за який закрили реєстрацію учасників на подію у луцькому центрі Дія.Бізнес — 18 хвилин. Саме стільки знадобилося, щоб анкету заповнило 50 людей, котрі хотіли потрапити на лекцію відомого українського архітектора Слави Балбека.



Схожа ситуація була із реєстрацією на зустріч із кінорежисером Любомиром Левицьким (відомий кліпмейкер, режисер першого українського трилера «Штольня») та із засновником ініціативи Don't Take Fake, який створив найбільший артпроєкт 2023 року



498 консультацій



У центрі Дія. Бізнес у Луцьку за перший рік роботи провели майже 500 консультацій.



Найчастіше підприємці-початківці звертаються із таких питань:



— з власними бізнес-ідеями, щоб отримати інформацію, з чого розпочати та як перетворити ідею у конкурентоспроможну та діючу модель бізнесу;



— з питаннями, як скласти бізнес-план, розробити фінансову модель бізнесу, отримати дозвільні документи та залучити додаткове фінансування;



— за консультацією щодо юридичної реєстрації бізнесу, вибору КВЕДів та організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності;



— з питаннями щодо системи оподаткування, коли і які податки сплачувати.



У луцькому центрі Дія.Бізнес надають безоплатні первинні консультації — щоб визначити проблему чи вирішити загальні організаційні питання, а також — фахові консультації з юридичної підтримки, оподаткування, маркетингу, комунікацій та PR.



50 партнерських заходів



Волинські підприємці мають можливість орендувати подієвий майданчик та переговорну кімнату у луцькому центрі Дія.Бізнес. Тут проводять внутрішні навчання для команд, майстермайнди, гру «Мафія» для бізнесу.



Окремим спецпроєктом, який у партнерстві із громадською організацією «Місто. Перезавантаження» традиційно проводиться у Дія.Бізнес, є Urban Talks Lutsk. Це — серія розмов про місто, під час якої урбаністи з усієї України обговорюють особливості та проблеми розвитку міських просторів, діляться власним баченням та досвідом.



Однією з важливих подій, що відбулися у просторі центру Дія.Бізнес у Луцьку, стала щорічна звітність громадських організацій Волинської області. До публічного звітування долучилося 15 організацій, понад півсотні учасників й учасниць, більше десяти напрямів діяльності.



1647 екскурсій



У луцькому центрі Дія.Бізнес часто відбуваються екскурсії для студентів, бізнес-організацій, партнерів. Під час екскурсій адміністратори розповідають про можливості, які надає центр, а також — як саме ними скористатися.



Також для студентів транслюються освітні серіали із порталу Дія.Бізнес. Один із найпопулярніших — «Почати бізнес. Креативна індустрія» від співзасновника та керівника Projector Олександра Трегуба.



6 людей у команді



У команді луцького центру Дія.Бізнес, яка за рік реалізувала все описане — шестеро людей. Керівником центру є Максим Шуляка, продакт-менеджерка, що організовує освітні заходи — Анна Шклярук, адміністраторки Яна Ярощук та Людмила Мещерякова, хелперка Маргарита Смаглюк, СММ-менеджерка Леся Панасюк.



Також постійна співпраця налагоджена з експертами, які надають профільні консультації: з маркетингу — Віталій Оксенюк, з юридичних питань — Юлія Габрук, бухгалтерський та кадровий облік — Ольга Іванків, комунікації та PR — Ірина Новосад.



Досвід роботи команди протягом року допоміг сформувати чітке бачення потреб та запитів місцевих підприємців, що допоможе надалі розвивати сервісність та розширювати спектр послуг центру.



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Центр Дія. Бізнес у Луцьку розташований за адресою:

вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх.



Телефон: +380 67 222 40 32



Сайт: https://diia-business-lutsk.com/events



Facebook: https://www.facebook.com/diia.business.lutsk



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Текст: Людмила Яворська

Фото надані центром Дія.Бізнес у Луцьку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік тому, 21 березня 2023 року, у Луцьку розпочав роботу центр Дія. Бізнес . За цей час центр став популярним майданчиком для місцевих підприємців, де вони можуть отримати фахові консультації, профільні освітні послуги, а також — зустрітися з іншими бізнесменами, поспілкуватись і об’єднатися навколо спільних ідей.Дія.Бізнес протягом року провела три національні програми-акселератори. В рамках кожної із таких програм підприємців спершу навчали, тоді відбирали найкращі бізнес-ідеї і надавали фінансову підтримку для їхньої реалізації.У кожній із програм серед переможців були волиняни! Для цього у луцькому центрі Дія. Бізнес надавали менторську підтримку, готували до пітчингу, допомагали із презентаціями.У програмі «Відважна» друге місце в Україні та фінансову допомогу в 150 000 грн отримала лучанка Тетяна Клімук для створення бренду одягу, який легко адаптується під людей з інвалідністю Gora.Підприємиця з Волині. На підтримку свого бізнесу — садового центру «АгроХобі» — вона отримала 5 000 доларів. Також в рамках цієї програми іще 20 луцьких бізнесвумен отримали по 100 000 грн.Програма «Власне» іще триває, проте троє відвідувачів луцького центру Дія.Бізнес уже пройшли перший переможний етап, що передбачає підтримку по 100 000 грн. А засновниці бренду здорової їжі «Good Mood Food»таготуються до фінального пітчингу в Києві, перемога в якому передбачає 800 000 грн підтримки.У луцькому центрі Дія.Бізнес активно проводять освітні заходи. Загалом за перший рік роботи на лекції, семінари, бізнес-тренінги прийшли 7 200 учасників.Деякі із заходів виявились настільки популярними, що їх повторювали уже по декілька разів. Наприклад, лекції консультантівпро управлінський облік і— про маркетинг.Серед спікерів — як експерти українського чи навіть міжнародного рівня (екс-керівниця PR відділу MacPaw і співзасновниця PR Army, культурна блогерка, засновниик консалтингового центру Vector Group, співзасновник платформи «Тепле Місто»та ін.), так і успішні місцеві підприємці (засновниця бренду одягу KateLab, власники стоматологічної клініки, дизайнер, власниця бренду Shypelykта ін.).Також з лекцією виступив і ветеран україно-російської війни, який розповів, як краще підготуватися цивільним вже зараз до служби у війську.Одним із ключових заходів, що відбулися у луцькому центрі Дія.Бізнес, став дводенний практикум «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» від відомого бізнес-консультанта та директор агенції економічного розвитку PPVРекордний час, за який закрили реєстрацію учасників на подію у луцькому центрі Дія.Бізнес — 18 хвилин. Саме стільки знадобилося, щоб анкету заповнило 50 людей, котрі хотіли потрапити на лекцію відомого українського архітектора Слави Балбека.Схожа ситуація була із реєстрацією на зустріч із кінорежисером(відомий кліпмейкер, режисер першого українського трилера «Штольня») та із засновником ініціативи Don't Take Fake, який створив найбільший артпроєкт 2023 року Модуль тимчасовості (МОТ) , Дмитром Соболем. Загалом у подієвому майданчику луцького центру часто доводиться доставляти стільці, щоб передбачити додаткові місця. І це показує, що заходи користуються популярністю.У центрі Дія. Бізнес у Луцьку за перший рік роботи провели майже 500 консультацій.— з власними бізнес-ідеями, щоб отримати інформацію, з чого розпочати та як перетворити ідею у конкурентоспроможну та діючу модель бізнесу;— з питаннями, як скласти бізнес-план, розробити фінансову модель бізнесу, отримати дозвільні документи та залучити додаткове фінансування;— за консультацією щодо юридичної реєстрації бізнесу, вибору КВЕДів та організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності;— з питаннями щодо системи оподаткування, коли і які податки сплачувати.У луцькому центрі Дія.Бізнес надають безоплатні первинні консультації — щоб визначити проблему чи вирішити загальні організаційні питання, а також — фахові консультації з юридичної підтримки, оподаткування, маркетингу, комунікацій та PR.Волинські підприємці мають можливість орендувати подієвий майданчик та переговорну кімнату у луцькому центрі Дія.Бізнес. Тут проводять внутрішні навчання для команд, майстермайнди, гру «Мафія» для бізнесу.Окремим спецпроєктом, який у партнерстві із громадською організацією «Місто. Перезавантаження» традиційно проводиться у Дія.Бізнес, є Urban Talks Lutsk. Це — серія розмов про місто, під час якої урбаністи з усієї України обговорюють особливості та проблеми розвитку міських просторів, діляться власним баченням та досвідом.Однією з важливих подій, що відбулися у просторі центру Дія.Бізнес у Луцьку, стала щорічна звітність громадських організацій Волинської області. До публічного звітування долучилося 15 організацій, понад півсотні учасників й учасниць, більше десяти напрямів діяльності.У луцькому центрі Дія.Бізнес часто відбуваються екскурсії для студентів, бізнес-організацій, партнерів. Під час екскурсій адміністратори розповідають про можливості, які надає центр, а також — як саме ними скористатися.Також для студентів транслюються освітні серіали із порталу Дія.Бізнес. Один із найпопулярніших — «Почати бізнес. Креативна індустрія» від співзасновника та керівника ProjectorУ команді луцького центру Дія.Бізнес, яка за рік реалізувала все описане — шестеро людей. Керівником центру є, продакт-менеджерка, що організовує освітні заходи —, адміністраторкита, хелперка, СММ-менеджеркаТакож постійна співпраця налагоджена з експертами, які надають профільні консультації: з маркетингу —, з юридичних питань —, бухгалтерський та кадровий облік — Ольга Іванків, комунікації та PR —Досвід роботи команди протягом року допоміг сформувати чітке бачення потреб та запитів місцевих підприємців, що допоможе надалі розвивати сервісність та розширювати спектр послуг центру.* * *Телефон: +380 67 222 40 32Сайт:Facebook:Instagram: https://www.instagram.com/diia.business.lutsk/ Telegram: https://t.me/diiabusiness_lutsk надані центром Дія.Бізнес у Луцьку

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