Із палаючої хати на Волині сусіди винесли чоловіка, але він не вижив

Із палаючої хати на Волині сусіди винесли чоловіка, але він не вижив
У пожежі, яка виникла у приватному будинку в селі Козова Ковельського району на Волині, загинула людина.

Про це повідомляє інформагентство Волинські Новини.

У селі Козова Ковельського району під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Тіло 40-річного волинянина, який проживав сам, дістали з палаючої будівлі сусіди.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик медикам надійшов близько 11 години 21 березня.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть волинянина.

Обставини справи встановить поліція.

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Теги: смерть, Волинь
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