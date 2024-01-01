Із палаючої хати на Волині сусіди винесли чоловіка, але він не вижив
Сьогодні, 14:26
У пожежі, яка виникла у приватному будинку в селі Козова Ковельського району на Волині, загинула людина.
Про це повідомляє інформагентство Волинські Новини.
У селі Козова Ковельського району під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Тіло 40-річного волинянина, який проживав сам, дістали з палаючої будівлі сусіди.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик медикам надійшов близько 11 години 21 березня.
Медики, які прибули на місце, констатували смерть волинянина.
Обставини справи встановить поліція.
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Про це повідомляє інформагентство Волинські Новини.
У селі Козова Ковельського району під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Тіло 40-річного волинянина, який проживав сам, дістали з палаючої будівлі сусіди.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик медикам надійшов близько 11 години 21 березня.
Медики, які прибули на місце, констатували смерть волинянина.
Обставини справи встановить поліція.
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