Із палаючої хати на Волині сусіди винесли чоловіка, але він не вижив





Про це повідомляє інформагентство



У селі Козова Ковельського району під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Тіло 40-річного волинянина, який проживав сам, дістали з палаючої будівлі сусіди.



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик медикам надійшов близько 11 години 21 березня.



Медики, які прибули на місце, констатували смерть волинянина.



Обставини справи встановить поліція.



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