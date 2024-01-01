На Волині вшанували сімох полеглих Воїнів
Сьогодні, 14:09
Сьогодні, 21 березня на фасаді Нововолинського ліцею №6 освятили меморіальні дошки сімом загиблим випускникам закладу.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мова йде про меморіальні дошки Захисникам нашої держави: Максиму Білецькому, Миколі Бойчуну, Віктору Братчуку, Сергію Власюку, Ігорю Гаврилюку, Олександру Герасимчуку та Олександру Пущалу.
Закарбовані у граніті імена щодня нагадуватимуть відвідувачам ліцею про подвиг наших Героїв та про болючі втрати у війні за Україну.
«Хай ніколи не згасає пам’ять про полеглих Захисників – наших земляків, рідних, друзів, колишніх учнів і однокласників. Вічна шана полеглим Героям», - каже Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мова йде про меморіальні дошки Захисникам нашої держави: Максиму Білецькому, Миколі Бойчуну, Віктору Братчуку, Сергію Власюку, Ігорю Гаврилюку, Олександру Герасимчуку та Олександру Пущалу.
Закарбовані у граніті імена щодня нагадуватимуть відвідувачам ліцею про подвиг наших Героїв та про болючі втрати у війні за Україну.
«Хай ніколи не згасає пам’ять про полеглих Захисників – наших земляків, рідних, друзів, колишніх учнів і однокласників. Вічна шана полеглим Героям», - каже Борис Карпус.
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