На Волині вшанували сімох полеглих Воїнів

загиблим випускникам закладу.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мова йде про меморіальні дошки Захисникам нашої держави: Максиму Білецькому, Миколі Бойчуну, Віктору Братчуку, Сергію Власюку, Ігорю Гаврилюку, Олександру Герасимчуку та Олександру Пущалу.



Закарбовані у граніті імена щодня нагадуватимуть відвідувачам ліцею про подвиг наших Героїв та про болючі втрати у війні за Україну.



«Хай ніколи не згасає пам’ять про полеглих Захисників – наших земляків, рідних, друзів, колишніх учнів і однокласників. Вічна шана полеглим Героям», - каже Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 березня на фасаді Нововолинського ліцею №6 освятили меморіальні дошки сімомзакладу.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаМова йде про меморіальні дошки Захисникам нашої держави:таЗакарбовані у граніті імена щодня нагадуватимуть відвідувачам ліцею про подвиг наших Героїв та про болючі втрати у війні за Україну.«Хай ніколи не згасає пам’ять про полеглих Захисників – наших земляків, рідних, друзів, колишніх учнів і однокласників. Вічна шана полеглим Героям», - каже Борис Карпус.

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