Російські добровольці знищили на території рф 651 військового





Про це під час пресконференції в Олексій Барановський "Лютик".



"Ми завдали суттєвої, насправді, шкоди ВС рф. За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС РФ - 651 військовий, санітарні втрати - 908, взято у полон 37 військових ЗС рф. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника, 50 одиниць техніки було виведено з ладу", - сказав Барановський.



За його словами, російські добровольці відволікли на себе навіть тактичну авіацію ВПС РФ, як завдала щонайменше 323 авіаударів із застосуванням КАБів по території Бєлгородської і Курської областей.



"Відповідно, завдяки цій нашій обмеженій військовій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де... очікувалася масована атака путінських військ", - заявив представник легіону "Свобода России".



За його словами, російська армія планувала проводити "значні" атакувальні дії, приурочивши наступ до "виборів", а точніше - до майбутньої інавгурації володимира путіна.



"Наша операція у військовому сенсі зірвала ці наступальні плани армії рф. Вони (російські військовослужбовці - ред.) були змушені, по-перше, перекидати значні сили, у тому числі з Харківського і Куп'янського напрямків, для того щоб просто утримати свою Бєлгородську і Курську області", - заявив Барановський.



Своєю чергою командир та засновник РДК Денис (White Rex) зауважив, що не може вказати конкретну ділянку фронту, яку вдалося вивільнити від присутності російських військовослужбовців завдяки діям російських добровольців. "Можу сказати, що, наприклад, у Кринках вдалося хоч і незначно, але все ж таки збільшити плацдарм. У Красногорівці, в принципі, ЗСУ перейшли у контрнаступ, відбили цей населений пункт і повністю очистили його від солдатів противника. Зрозуміло, що це було б неможливим, якби концентрація військ на цих ділянках фронту залишалася такою, як була раніше", - заявив він.



Як повідомлялося, 12 березня легіон "Свобода России", РДК і Сибірський батальйон – добровольчі російські формування, які воюють на стороні України, - зранку зайшли в Курську і Бєлгородську області РФ у рамках спільної операції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті спеціальної визвольної операції російські добровольчі сили, що воюють на стороні України, і яка проводиться на території росії, знищили 651 військового рф.Про це під час пресконференції в Укрінформі заявив оператор БПЛА, доброволець Легіону "Свобода Росии""Лютик"."Ми завдали суттєвої, насправді, шкоди ВС рф. За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС РФ - 651 військовий, санітарні втрати - 908, взято у полон 37 військових ЗС рф. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника, 50 одиниць техніки було виведено з ладу", - сказав Барановський.За його словами, російські добровольці відволікли на себе навіть тактичну авіацію ВПС РФ, як завдала щонайменше 323 авіаударів із застосуванням КАБів по території Бєлгородської і Курської областей."Відповідно, завдяки цій нашій обмеженій військовій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де... очікувалася масована атака путінських військ", - заявив представник легіону "Свобода России".За його словами, російська армія планувала проводити "значні" атакувальні дії, приурочивши наступ до "виборів", а точніше - до майбутньої інавгурації"Наша операція у військовому сенсі зірвала ці наступальні плани армії рф. Вони (російські військовослужбовці - ред.) були змушені, по-перше, перекидати значні сили, у тому числі з Харківського і Куп'янського напрямків, для того щоб просто утримати свою Бєлгородську і Курську області", - заявив Барановський.Своєю чергою командир та засновник РДК(White Rex) зауважив, що не може вказати конкретну ділянку фронту, яку вдалося вивільнити від присутності російських військовослужбовців завдяки діям російських добровольців. "Можу сказати, що, наприклад, у Кринках вдалося хоч і незначно, але все ж таки збільшити плацдарм. У Красногорівці, в принципі, ЗСУ перейшли у контрнаступ, відбили цей населений пункт і повністю очистили його від солдатів противника. Зрозуміло, що це було б неможливим, якби концентрація військ на цих ділянках фронту залишалася такою, як була раніше", - заявив він.Як повідомлялося, 12 березня легіон "Свобода России", РДК і Сибірський батальйон – добровольчі російські формування, які воюють на стороні України, - зранку зайшли в Курську і Бєлгородську області РФ у рамках спільної операції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію