У Ковелі авто впало з моста у річку. ВІДЕО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні вранці, 21 березня, у Ковелі на вулиці Фабричній у воду з мосту злетів легковий автомобіль.



Для ліквідації наслідків ДТП, пошуку людей, які могли бути в ньому, залучались співробітники 4-і держаної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі рятувальники ліквідували наслідки ДТП.Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні вранці, 21 березня, у Ковелі на вулиці Фабричній у воду з мосту злетів легковий автомобіль.Для ліквідації наслідків ДТП, пошуку людей, які могли бути в ньому, залучались співробітники 4-і держаної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.

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