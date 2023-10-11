У Ковелі авто впало з моста у річку. ВІДЕО

У Ковелі авто впало з моста у річку. ВІДЕО
У Ковелі рятувальники ліквідували наслідки ДТП.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 21 березня, у Ковелі на вулиці Фабричній у воду з мосту злетів легковий автомобіль.

Для ліквідації наслідків ДТП, пошуку людей, які могли бути в ньому, залучались співробітники 4-і держаної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.

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Теги: Волинь, Ковель, автомобіль
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