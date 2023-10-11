У Ковелі авто впало з моста у річку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
У Ковелі рятувальники ліквідували наслідки ДТП.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 21 березня, у Ковелі на вулиці Фабричній у воду з мосту злетів легковий автомобіль.
Для ліквідації наслідків ДТП, пошуку людей, які могли бути в ньому, залучались співробітники 4-і держаної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 21 березня, у Ковелі на вулиці Фабричній у воду з мосту злетів легковий автомобіль.
Для ліквідації наслідків ДТП, пошуку людей, які могли бути в ньому, залучались співробітники 4-і держаної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк.
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