Нагородили воїна, який після важкого поранення служить у ТЦК на Волині

Начальник Третього відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник«За поранення» (важке) старшому сержантуПро це у фейсбці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.Юрій пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. У складі 14 бригади імені Князя Романа Великого захищав Україну від загарбників.Брав участь в обороні нашої країни з 2014 року. 20 травня 2022 року отримав поранення в населеному пункті Трипілля під Бахмутом. Після поранення та тривалого лікування, вірний присязі, продовжив нести службу та був переведений до ТЦК.