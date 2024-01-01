Нагородили воїна, який після важкого поранення служить у ТЦК на Волині
Сьогодні, 13:18
Начальник Третього відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Сергій Маринець вручив відзнаку «За поранення» (важке) старшому сержанту Юрію Фітю.
Про це у фейсбці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
Юрій пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. У складі 14 бригади імені Князя Романа Великого захищав Україну від загарбників.
Брав участь в обороні нашої країни з 2014 року. 20 травня 2022 року отримав поранення в населеному пункті Трипілля під Бахмутом. Після поранення та тривалого лікування, вірний присязі, продовжив нести службу та був переведений до ТЦК.
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Про це у фейсбці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
Юрій пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. У складі 14 бригади імені Князя Романа Великого захищав Україну від загарбників.
Брав участь в обороні нашої країни з 2014 року. 20 травня 2022 року отримав поранення в населеному пункті Трипілля під Бахмутом. Після поранення та тривалого лікування, вірний присязі, продовжив нести службу та був переведений до ТЦК.
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