Прорив у Бєлгородську область зірвав путінський план наступу, - російські добровольці

Прорив кордону рф, який здійснили російські добровольці, зірвав, які були присвячені "перемозі" у виборахПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бійця легіону "Свобода России"під час пресконференції.Як відзначив Барановський, російська федерація регулярно намагається присвятити якісь свої наступи чи інші "досягнення" якимось датам, як приклад 9 травня, день народження диктатора чи річниця повномасштабного вторгнення."Путінська армія збиралася проводити істотну атаку, приурочивши це до виборів, а точніше кажучи, до інавгурації, яка має відбутися. Відповідноу військовому сенсі зірвала ці плани російської армії", - заявив боєць легіону "Свобода России".Він додав, що прорив кордону росії змусив ворога перекинути значні сили, зокрема з Харківського та Куп'янського напрямків, аби утримати Бєлгородську й Курську області."Поки що свої (Бєлгородська та Курська області, - ред.). Фактично ми зірвали плани щодо наступу збройних сил рф, приурочені до виборів і перепризначення путіна", - додав Барановський.Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК), зі свого боку, заявив, що прорив кордону зміг "напевно без перебільшення відкрити другий фронт" й перенести повноцінно військові дії на територію росії.Також він переконаний у тому, що прорив кордону допоміг послабити натиск росіян на інших ділянках фронту."Якщо раніше ми говорили, що державний кордон просто став укріпленою протяжною ділянкою, то зараз ми можемо говорити, що держкордон - це повноцінне продовження лінії фронту, яку силами наших бійців вдалося створити", - додав він.12 березня бійці легіону "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса", а також Сибірського батальйону, які воюють на боці України, прорвали кордон російської федерації.Добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Зокрема до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці