Прорив у Бєлгородську область зірвав путінський план наступу, - російські добровольці

Прорив у Бєлгородську область зірвав путінський план наступу, - російські добровольці
Прорив кордону рф, який здійснили російські добровольці, зірвав плани армії російського диктатора щодо наступу, які були присвячені "перемозі" у виборах путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бійця легіону "Свобода России" Олексія Барановського під час пресконференції.

Як відзначив Барановський, російська федерація регулярно намагається присвятити якісь свої наступи чи інші "досягнення" якимось датам, як приклад 9 травня, день народження диктатора чи річниця повномасштабного вторгнення.

"Путінська армія збиралася проводити істотну атаку, приурочивши це до виборів, а точніше кажучи, до інавгурації, яка має відбутися. Відповідно наша операція у військовому сенсі зірвала ці плани російської армії", - заявив боєць легіону "Свобода России".

Він додав, що прорив кордону росії змусив ворога перекинути значні сили, зокрема з Харківського та Куп'янського напрямків, аби утримати Бєлгородську й Курську області.

"Поки що свої (Бєлгородська та Курська області, - ред.). Фактично ми зірвали плани щодо наступу збройних сил рф, приурочені до виборів і перепризначення путіна", - додав Барановський.

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Нікітін, зі свого боку, заявив, що прорив кордону зміг "напевно без перебільшення відкрити другий фронт" й перенести повноцінно військові дії на територію росії.

Також він переконаний у тому, що прорив кордону допоміг послабити натиск росіян на інших ділянках фронту.

"Якщо раніше ми говорили, що державний кордон просто став укріпленою протяжною ділянкою, то зараз ми можемо говорити, що держкордон - це повноцінне продовження лінії фронту, яку силами наших бійців вдалося створити", - додав він.

12 березня бійці легіону "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса", а також Сибірського батальйону, які воюють на боці України, прорвали кордон російської федерації.

Добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Зокрема до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці

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Теги: війна, росія
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