Незаконні рубки у нацпарку на Волині прикривав керівник, - СБУ

Працівники СБУ на Волині викрилиу національному природному парку. Збитки становлять понад 16 мільйонів гривень.Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.Правоохоронці встановили, що керівник Ківерцівського національно-природного парку «Цуманська пуща» спільно з керівником волинського деревообробного підприємства здійснили незаконну рубку особливо цінних порід дерев на території природно-заповідного фонду.Очільник національного парку організував та забезпечив безперешкодну рубку, відправивши працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншій місцевості. У цей час представники деревообробної фірми незаконно вирубали дерева у природно-заповідному фонді.У подальшому змовники планували обробити деревину та експортувати її за підробленими документами до країн ЄС. Однак на заваді їм стали правоохоронці.Також у ході санкціонованих обшуків на обʼєктах господарювання фігурантів виявлено та вилучено майже 500 м3 деревини породи "дуб" великих діаметрів, які готувалися до переробки, а також майже 300 м3 уже готової продукції.Встановлено, що внаслідок протиправних дій зловмисників завдано збитків державі у розмірі 16,5 млн грн.Обом зловмисникам повідомлено про підозру: керівнику Ківерцівського національного природного парку за ч3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що сприяинлитяжкі наслідки) ККУ, а директору деревообробного підприємства за ч.4 ст. 246 ККУ (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки).Триває досудове розслідування для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності.Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно з працівниками ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.