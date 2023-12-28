Незаконні рубки у нацпарку на Волині прикривав керівник, - СБУ

Незаконні рубки у нацпарку на Волині прикривав керівник, - СБУ
Працівники СБУ на Волині викрили незаконні махінації з лісом у національному природному парку. Збитки становлять понад 16 мільйонів гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.

Правоохоронці встановили, що керівник Ківерцівського національно-природного парку «Цуманська пуща» спільно з керівником волинського деревообробного підприємства здійснили незаконну рубку особливо цінних порід дерев на території природно-заповідного фонду.

Очільник національного парку організував та забезпечив безперешкодну рубку, відправивши працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншій місцевості. У цей час представники деревообробної фірми незаконно вирубали дерева у природно-заповідному фонді.
Незаконні рубки у нацпарку на Волині прикривав керівник, - СБУ

У подальшому змовники планували обробити деревину та експортувати її за підробленими документами до країн ЄС. Однак на заваді їм стали правоохоронці.

Також у ході санкціонованих обшуків на обʼєктах господарювання фігурантів виявлено та вилучено майже 500 м3 деревини породи "дуб" великих діаметрів, які готувалися до переробки, а також майже 300 м3 уже готової продукції.
Незаконні рубки у нацпарку на Волині прикривав керівник, - СБУ

Встановлено, що внаслідок протиправних дій зловмисників завдано збитків державі у розмірі 16,5 млн грн.
Незаконні рубки у нацпарку на Волині прикривав керівник, - СБУ

Обом зловмисникам повідомлено про підозру: керівнику Ківерцівського національного природного парку за ч3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що сприяинлитяжкі наслідки) ККУ, а директору деревообробного підприємства за ч.4 ст. 246 ККУ (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки).

Триває досудове розслідування для притягнення усіх причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно з працівниками ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: корупція, Волинь
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