На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

Правоохоронці затримали експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ за незаконне збагачення.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора затримано колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).За даними слідства, вже звільнений з посади експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 млн грн.Мова йде про автомобіль «Toyota», 2022 року, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Насудом накладено арешт.Слідство - ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГОУ ДБР.