На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ
Правоохоронці затримали експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ за незаконне збагачення.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора затримано колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

За даними слідства, вже звільнений з посади експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 млн грн.
На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

Мова йде про автомобіль «Toyota», 2022 року, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

На незаконно набуті активи судом накладено арешт.
На незаконному збагаченні погорів експосадовець тилу ЗСУ

Слідство - ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГОУ ДБР.

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Теги: корупція, Україна
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