У Львові зіштовхнулись одразу 27 автомобілів

У Львові зіштовхнулись одразу 27 автомобілів
Вранці 21 березня на Скнилівському мості при в’їзді до Львова сталося три аварії за участі 27 автомобілів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У Львові зіштовхнулись одразу 27 автівок. Вочевидь причиною став непроглядний туман. Важливо, що ДТП обійшлось без жертв. Для тих, хто знає Львів, це сталось на Скнилівському мості", - йдеться в повідомленні.

Інформацію підтвердили і у поліції Львівщини.

"На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 27 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести", - розповіли у поліції.

Як зазначили у Львівській міськраді, постраждалих внаслідок аварії немає. Громадський транспорт відновив роботу, однак із затримкою.

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Теги: Львів, ДТП, автівки
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